Kurzprofil SAP SE:



Als Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt die SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) Firmen jeder Größe und Branche, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sich kontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen.



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktie: Das Jahr der Innovationen? AktienanalyseIm stark wachsenden Markt für Cloud Computing ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) mittendrin statt nur dabei. Und: Die Aktie von SAP notiert nun wieder auf einem interessanten Kursniveau, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Mit nur einem Kunden und einer Handvoll Mitarbeiter habe die SAP im Gründungsjahr 1972 einen Weg eingeschlagen, der nicht nur die Welt der Informationstechnologie (IT), sondern auch die Art und Weise, in der Unternehmen ihre Geschäfte abwickeln würden, verändern sollte. Heute gelte die SAP als einer der weltweit größten Anbieter von Unternehmens-Software. Ein wichtiger Schwerpunkt des Geschäfts von SAP sei Cloud Computing. Laut dem Marktforscher Forrester würden im Laufe dieses Jahres mehr als die Hälfte der Unternehmen mindestens eine Public-Cloud-Plattform nutzen, um den digitalen Wandel voranzutreiben - Tendenz steigend. Dies habe die "Computerwoche" berichtet. Die Analysten von Forrester würden davon ausgehen, dass die Umsätze am Public-Cloud-Markt künftig jährlich um 22 Prozent wachsen würden."Cloud ist die Digitale DNA im Unternehmen", habe sich Ramin Mirza, Head of Cloud Business Group Deutschland bei SAP, gegenüber der "Computerwoche" geäußert. Mirza weiter: "Denn die Cloud ist die Basis für die Transformation physischer Systeme in die digitale Welt. Sie bietet den Unternehmen die nötige Infrastruktur für eine nahtlose Abfolge und Steuerung ihrer Prozesse." Das Jahr 2018 könne das Jahr der Innovationen im Cloud-Bereich werden.Die SAP-Aktie befinde sich am unteren Ende eines seit 2015 bestehenden Aufwärtstrendkanals. Die untere Begrenzungslinie dieses Trendkanals verlaufe aktuell bei etwa 83 Euro. Das aktuelle Jahrestief wurde bei 82,05 Euro markiert, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 11.04.2018)Börsenplätze SAP-Aktie:Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:86,69 EUR -0,94% (11.04.2018, 10:03)