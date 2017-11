Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

Kurzprofil SAP SE:



Als Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt die SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) Firmen jeder Größe und Branche, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sich kontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. Vom Back Office bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zum mobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zu nutzen als die Konkurrenz. Über 365.000 Kunden aus der privaten Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung setzen auf SAP-Anwendungen und -Dienstleistungen, um ihre Ziele besser zu erreichen. Weitere Informationen unter www.sap.de. (02.11.2017/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktie: Hohe Wachstumsraten im Cloud-Geschäft - AktienanalyseDie SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Unternehmenssoftwarelösungen, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Das Produktangebot umfasse Geschäftsanwendungen für große und mittlere Betriebe sowie Standardlösungen für kleine und mittelgroße Firmen. Zudem unterstütze SAP mit branchenspezifischen Lösungen Kernprozesse für viele Branchen. Daneben setze SAP verstärkt auf Cloudanwendungen und mobile Lösungen.Im Rahmen der Q3-Zahlen seien der Umsatz und das Betriebsergebnis bei SAP niedriger ausgefallen als erwartet: Der Gesamtumsatz habe sich nach Unternehmensangaben auf 5,590 Mrd. Euro belaufen und die um Sondereinflüsse und Währungseffekte bereinigte operative Marge habe 29,3% betragen. Die Wachstumsraten im Cloud-Geschäft (+22%) und bei der In-Memory-Datenbank HANA würden weiter auf hohem Niveau liegen. Angesichts der guten Nachfrage habe SAP die Umsatzprognosespanne für 2017 erhöht und erwarte nun einen bereinigten Gesamtumsatz in einer Spanne zwischen 23,4 und 23,8 Mrd. Euro.Die unter den Erwartungen gelegenen Q3-Zahlen werden nach Erachten der Analysten der DZ BANK durch den leicht verbesserten Ausblick kompensiert. Sie sähen weiterhin eine positive langfristige Entwicklung bei SAP. Hervorzuheben sei nach Meinung der Analysten das starke Cloud-Wachstum sowie die starke Nachfrage bei S/4HANA und der insgesamt stabile Umsatz bei den Softwarelizenzen. (Ausgabe vom 30.10.2017)Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:100,35 EUR +2,75% (01.11.2017, 17:35)