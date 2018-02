Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

91,37 EUR +0,31% (01.02.2018, 11:45)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NYSE Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



Reuters-Kürzel SAP-Aktie:

SAPG.DE



Kurzprofil SAP:



Als Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt die SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) Firmen jeder Größe und Branche, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sich kontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. Vom Back Office bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zum mobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zu nutzen als die Konkurrenz. Über 365.000 Kunden aus der privaten Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung setzen auf SAP-Anwendungen und -Dienstleistungen, um ihre Ziele besser zu erreichen. Weitere Informationen unter www.sap.de. (01.02.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktie: 200-Tage-Linie steht im Weg - AktienanalyseAm Dienstag legte SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) seine Quartalszahlen vor, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Das letzte Quartal des vergangenen Jahres sei dabei zwar hinter den hohen Erwartungen zurückgeblieben, doch habe das Unternehmen gerade im derzeit wichtigen Cloud-Bereich, einem Wachstumstreiber der Branche, weiterhin eine ordentliche Entwicklung vermeldet. Im laufenden Jahr solle das operative Ergebnis laut Prognose des Walldorfer Unternehmens nun stärker steigen als der Umsatz. Zudem habe SAP die Übernahme des Cloud-CRM-Spezialisten Callidus bekannt gegeben, die von Analysten als strategisch günstiger Zukauf bewertet worden sei. 2,4 Milliarden US-Dollar würden sich die Walldorfer das kosten lassen. Ab 2019 solle Callidus dann einen Beitrag zum Gewinn leisten. Zuletzt habe sich SAP bei Übernahmen auf kleinere Firmen fokussiert, die letzte größere Akquisition habe 2014 stattgefunden.Damals habe SAP den Reisekostenspezialisten Concur für mehr als sechs Milliarden Euro übernommen. Mit der aktuellen Übernahme möchte es weiter im CRM-Markt wachsen. Laut Handelsblatt habe SAP nach Zahlen von 2016 mit einem Anteil von 7,2 Prozent hinter Salesforce mit 19 Prozent und Oracle mit 9,4 Prozent gelegen.Im Chart könne die SAP-Aktie seit September 2015 in einem Aufwärtstrend dargestellt werden, der aktuell zwischen 89 und 106 Euro beschrieben werden könne. Um 89 Euro könne sich dabei eine Unterstützung befinden. Im November sei den Notierungen der Anstieg über 100 Euro hinaus gelungen, derzeit scheine ihnen allerdings die aktuell bei 93,23 Euro verlaufende 200-Tage-Linie nach oben im Weg zu stehen. Sollte sie überwunden werden, könnte die SAP-Aktie ihren bestehenden Aufwärtstrend nach oben fortsetzen, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 01.02.2018)Börsenplätze SAP-Aktie:Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:91,37 EUR +0,59% (01.02.2018, 11:29)