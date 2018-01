Kursziel

SAP-Aktie

(EUR) Rating

SAP-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 102 Sector Perform RBC Capital Ross MacMillan 24.01.2018 105 Overweight JPMorgan Stacy Pollard 23.01.2018 - Kaufen DZ BANK Harald Schnitzer 19.01.2018 102 Buy Deutsche Bank Alex Tout 18.01.2018 121 Buy Goldman Sachs Mohammed Moawalla 18.01.2018 110 Buy HSBC Antonin Baudry 16.01.2018 110 Buy Société Générale - 16.01.2018 105 Buy Warburg Research Andreas Wolf 15.01.2018 110 Overweight Barclays Gerardus Vos 11.01.2018 105 Equal-weight Morgan Stanley Adam Wood 11.01.2018 - Buy Citigroup Walter Pritchard 10.01.2018 100 Neutral UBS Michael Briest 08.01.2018 114 Buy Baader Bank Knut Woller 05.01.2018 99 Hold Commerzbank Thomas Becker 15.12.2017 102,50 Kaufen LBBW Thomas Hofmann, Mirko Maier 04.12.2017 103 Outperform Credit Suisse Charles Brennan 04.12.2017 106 Buy Berenberg Gal Munda 20.10.2017 95 Hold S&P Global Jia Man Neoh 19.10.2017 99 Halten Nord LB Wolfgang Donie 19.10.2017 97 Halten Independent Research Markus Friebel 19.10.2017 90 Hold Kepler Cheuvreux Laurent Daure 18.10.2017 107 Outperform Bernstein Research Mark Moerdler 27.07.2017 84 Underperform Exane BNP Paribas Brice Prunas 21.07.2017 98 Buy Merrill Lynch John King 12.04.2017

Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:

91,72 EUR +1,01% (26.01.2018)



Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

92,23 EUR +1,56% (26.01.2018)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NYSE Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



Reuters-Kürzel SAP-Aktie:

SAPG.DE



Kurzprofil SAP:



Als Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt die SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) Firmen jeder Größe und Branche, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sich kontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. Vom Back Office bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zum mobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zu nutzen als die Konkurrenz. Über 365.000 Kunden aus der privaten Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung setzen auf SAP-Anwendungen und -Dienstleistungen, um ihre Ziele besser zu erreichen. Weitere Informationen unter www.sap.de. (29.01.2018/ac/a/d)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Software-Herstellers SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 121 oder 84 EUR? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur SAP-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.SAP wird am 30.01.2018 die vorläufigen Zahlen für das vierte Quartal veröffentlichen.Wie das Unternehmen am 19. Oktober 2017 bekannt gab, stieg der Auftragseingang für das Cloud-Geschäft und die Softwarelizenzen (New Cloud and Software Order Entry) im dritten Quartal um 15% im Vergleich zum Vorjahr. Die Cloud- und Softwareerlöse (IFRS und Non-IFRS) wuchsen um 5% auf 4,66 Mrd. EUR. Das Betriebsergebnis (IFRS) kletterte um 19% auf 1,3 Mrd. EUR. Das Betriebsergebnis (Non-IFRS) blieb mit 1,64 Mrd. EUR auf Vorjahresniveau. Währungsbereinigt entspricht es einem Anstieg um 4%. Das Ergebnis je Aktie (IFRS) stieg um 35% auf 0,82 EUR. Das Ergebnis je Aktie (Non-IFRS) verbesserte sich um 10% auf 1,01 EUR.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur SAP-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur SAP-Aktie auf einen Blick:Börsenplätze SAP-Aktie: