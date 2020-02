Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:

Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 437.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (28.02.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Walldorfer Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.In die Kursbewegung des DAX-Schwergewichts komme keine Ruhe. Nach dem neuen Allzeithoch Mitte Februar komme nun ein Absturz ins Bodenlose. In der vergangenen Woche habe die SAP-Aktie mehr als 12% an Wert verloren. Nun liege die Hoffnung auf einer wichtigen Unterstützung.Falle die SAP-Aktie mit dem Gesamtmarkt noch weiter und reiße die starke Unterstützung bei 105 Euro, sei der vom "Aktionär" empfohlene Stopp von 100 Euro nicht mehr weit entfernt. Charttechnisch sei mit dem Unterschreiten der 200-Tage-Linie der Aufwärtstrend gebrochen worden.Fundamental befinde sich das Unternehmen trotz der momentanen Widrigkeiten in einer guten Verfassung - es sei eine Dividendenerhöhung und ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt worden. Anleger sollten die Korrektur der SAP-Aktie im Blick behalten, so Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.02.2020)Börsenplätze SAP-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:110,78 EUR -2,14% (28.02.2020, 16:35)