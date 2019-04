Kursziel

SAP-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 121,00 EUR Buy Goldman Sachs Mohammed Moawalla 18.04.2019 120,00 EUR Outperform Credit Suisse Charles Brennan 18.04.2019 112,00 EUR Buy Baader Bank Knut Woller 17.04.2019 108,00 EUR Buy Deutsche Bank Alex Tout 17.04.2019 105,00 EUR Neutral UBS Michael Briest 09.04.2019 105,00 EUR Equal-weight Morgan Stanley Adam Wood 08.04.2019 84,00 EUR Reduce Oddo BHF Nicolas David 04.04.2019 110,00 EUR Hold HSBC Antonin Baudry 08.04.2019 115,00 EUR Buy Warburg Research Andreas Wolf 13.02.2019 110,00 EUR Overweight Barclays Gerardus Vos 08.02.2019 100,00 EUR Hold Kepler Cheuvreux Laurent Daure 08.02.2019 117,00 EUR Outperform Bernstein Research Mark Moerdler 08.02.2019 - Sector Perform RBC Capital Ross MacMillan 07.02.2019 110,00 EUR Overweight J.P. Morgan Stacy Pollard 07.02.2019 122,00 EUR Buy Berenberg Gal Munda 31.01.2019 100,00 EUR Halten Independent Research Markus Friebel 30.01.2019 110,00 EUR Kaufen NordLB Wolfgang Donie 30.01.2019 119,20 EUR Kaufen DZ BANK Harald Schnitzer 29.01.2019

DE0007164600



716460



SAP



SAP



SAPG.DE



Als Cloud-Company powered by SAP HANA ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen den Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 425.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Weitere Informationen unter www.sap.com. (23.04.2019/ac/a/d)







Walldorf (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Software-Herstellers SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 122,00 oder 84,00 EUR? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur SAP-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.SAP wird am 24.04.2019 die Ergebnisse für das erste Quartal 2019 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der SAP-Aktie anbetrifft, hat der Analyst von Goldman Sachs, Mohammed Moawalla, in einer Aktienanalyse vom 18.04.2019 sein "buy"-Votum belassen. Das Kursziel wurde von 120.00 auf 121.00 Euro erhöht. Der Hauptfokus bei der Zahlenvorlage für Q1 liege auf dem Wachstum im Geschäft mit der Cloud und der Entwicklung der operativen Margen, so der Analyst. Das neue Kursziel resultiere aus Währungseffekten.Die niedrigste Kursprognose für die SAP-Aktie kommt von Oddo BHF. Nicolas David, Aktienanalyst von Oddo BHF, hat den Titel in einer Aktienanalyse vom 04.04.2019 von "neutral" auf "reduce" herabgestuft und das Kursziel von 90,00 auf 84,00 Euro gesenkt. Marktteilnehmer hätten mit dem Softwarehersteller bislang Nachsicht gehabt und die schwache Qualität der 2018er Zahlen ignoriert, so David. Von stützenden Faktoren - besonders die Anwendung der Rechnungslegung IFRS 15 - werde SAP 2019 nicht mehr profitieren, zumal die angepeilte Rückeroberung der Spitzenposition im Markt für Kundenbeziehungsmanagement (CRM) kostenintensiv sei. Er sehe die 2020er Ziele des Konzerns in Gefahr.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur SAP-Aktie?Börsenplätze SAP-Aktie: