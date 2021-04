XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

109,80 EUR +0,40% (08.04.2021, 09:50)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (08.04.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareriesen SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Nach einer positiven Studie der Baader Bank gehe es für die SAP-Aktie am Donnerstag erneut leicht nach oben. Die Bank habe die Einstufung für das Papier des Walldorfer Konzerns vor Quartalszahlen auf "buy" mit einem Kursziel von 134 Euro belassen. Derweil könnten sich Berichte, denen zufolge Google bei der Finanz-Software von Oracle zu SAP wechseln wolle, im ersten Quartal möglicherweise als hilfreich erwiesen haben. Für die deutsche Softewareschmiede sei der Gewinn von Google als Kunden ein Prestige-Erfolg im Wettbewerb mit dem Erzrivalen.Dass die SAP-Aktie noch vor den Zahlen ihren jüngsten Aufwärtstrend mit einem nachhaltigen Sprung über die Widerstandszone bei 110 Euro bestätige, sei eher unwahrscheinlich. Die Google-Meldung habe zwar einen ersten Impuls geliefert, reiche aber nicht dafür aus, dass Analysten ihre Kursziele erhöhen würden. Ein besser als erwartetes erstes Quartal wäre allerdings ein passender Auslöser. Anleger sollten vorerst abwarten, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.04.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze SAP-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:110,20 EUR +0,88% (08.04.2021, 10:05)