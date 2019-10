Börsenplätze SANOCHEMIA-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs SANOCHEMIA-Aktie:

1,72 EUR -3,10% (24.10.2019, 09:15)



ISIN SANOCHEMIA-Aktie:

AT0000776307



WKN SANOCHEMIA-Aktie:

919963



Ticker-Symbol SANOCHEMIA-Aktie:

SAC



Kurzprofil SANOCHEMIA Pharmazeutika AG:



SANOCHEMIA Pharmazeutika AG (ISIN: AT0000776307, WKN: 919963, Ticker-Symbol: SAC) ist ein Specialty-Pharma-Unternehmen mit pharmazeutischer Entwicklungskompetenz und eigener Wirkstoffproduktion. Wir positionieren uns in den Bereichen Neurodegeneration, Schmerz, Onkologie und klinischer Diagnostik - Indikationsfelder mit hohem therapeutischen Anspruch und dringendem medizinischen Bedarf an neuen, innovativen Medikamenten für mehr Lebensqualität. (24.10.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





München (www.aktiencheck.de) - SANOCHEMIA-Aktienanalyse von Sphene Capital:Peter Thilo Hassler, Aktienanalyst von Sphene Capital, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der SANOCHEMIA Pharmazeutika-Aktie (ISIN: AT0000776307, WKN: 919963, Ticker-Symbol: SAC).Gestern habe SANOCHEMIA den Verkauf der Veterinärpharmazeutikasparte an den belgischen Tierarzneimittelspezialisten Inovet bekannt gegeben. Der Kaufpreis, der sich aus Milestones-Zahlungen und Royalties zusammensetze, sei nicht genannt worden. Angesichts der schwachen Profitabilität der Tiermedizinsparte, die im vergangenen Jahr bei Erlösen in Höhe von EUR 4,858 Mio. einen operativen Verlust (EBIT) in Höhe von EUR -0,338 Mio. erwirtschaftet habe, dürften nennenswerte Leistungen nach Einschätzung des Analysten erst mittelfristig vereinnahmt werden.Aufgrund dieses Asset Deals sowie weiterer interner Maßnahmen zur Neuausrichtung des Unternehmens habe der Vorstand Angaben gemäß Abschreibungen vornehmen müssen, die bislang nicht erwartet worden seien. In Verbindung mit steigenden Kosten insbesondere im Gefolge der Qualitätsoffensive im burgenländischen Werk rechne der Vorstand nun für das laufende Geschäftsjahr 2018/19e mit einem negativen Ergebnis. Hassler habe dementsprechend seine Schätzungen nach unten angepasst und errechne nunmehr ein DCF-basiertes Kursziel von EUR 2,50 (bislang EUR 2,90) je Aktie. Gegenüber dem gestrigen Xetra-Schlusskurs von EUR 1,76 errechne sich auf Sicht von 24 Monaten ein Kurssteigerungspotenzial von 42,0%.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link