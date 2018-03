Xetra-Aktienkurs SANOCHEMIA-Aktie:

2,54 EUR +2,42% (26.03.2018, 09:04)



Wiener Börse-Aktienkurs SANOCHEMIA-Aktie:

2,52 EUR +7,69% (26.03.2018, 10:01)



ISIN SANOCHEMIA-Aktie:

AT0000776307



WKN SANOCHEMIA-Aktie:

919963



Ticker-Symbol SANOCHEMIA-Aktie:

SAC



Kurzprofil SANOCHEMIA Pharmazeutika AG:



SANOCHEMIA Pharmazeutika AG (ISIN: AT0000776307, WKN: 919963, Ticker-Symbol: SAC) ist ein Specialty-Pharma-Unternehmen mit pharmazeutischer Entwicklungskompetenz und eigener Wirkstoffproduktion. Wir positionieren uns in den Bereichen Neurodegeneration, Schmerz, Onkologie und klinischer Diagnostik - Indikationsfelder mit hohem therapeutischen Anspruch und dringendem medizinischen Bedarf an neuen, innovativen Medikamenten für mehr Lebensqualität. (26.03.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





München (www.aktiencheck.de) - SANOCHEMIA-Aktienanalyse von Sphene Capital:Peter Thilo Hassler und Susanne Hassler, Aktienanalysten von Sphene Capital, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der SANOCHEMIA Pharmazeutika-Aktie (ISIN: AT0000776307, WKN: 919963, Ticker-Symbol: SAC).Auf der Hauptversammlung für das abgelaufene Geschäftsjahr 2016/17 (30.09.) am vergangenen Donnerstag seien sämtliche Anträge der Verwaltung nahezu einstimmig angenommen worden. Angesichts der Kursentwicklung des vergangenen Jahres, die mit einer deutlichen Outperformance (+38,6% LTM) gegenüber dem DAX (-2,3% LTM) geendet habe, sei dies nicht überraschend gewesen. Für das laufende Geschäftsjahr 2017/18e seien steigende Umsätze und Erträge in Aussicht gestellt worden, die sich aus neuerlichen Lizenzierungen im F&E-Bereich, einem von den Analysten erwarteten Turnaround im Veterinärpharmazeutika-Segment und stabilen Wachstumsraten im Humanpharmazeutika-Segment ableiten lassen würden.Peter Thilo Hassler und Susanne Hassler, Aktienanalysten von Sphene Capital, bestätigen ihre Umsatz- und Ergebnisprognosen, ihr auf Sicht von zwölf Monaten erwartetes Kursziel von EUR 3,50 und ihr "buy"-Rating für die Aktie der Sanochemia Pharmazeutika AG. (Analyse vom 26.03.2018)Börsenplätze SANOCHEMIA-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SANOCHEMIA-Aktie:2,44 EUR -0,41% (26.03.2018, 08:00)