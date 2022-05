Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Ryanair ist eines der größten Niedrigpreis-Flugunternehmen in Europa. Nach einer Umstrukturierung 1990/1991 wurde Ryanair zur ersten Fluggesellschaft, die das von Southwest Airlines in den USA mit großem Erfolg entwickelte Prinzip "Niedrigste Preise/Keine Extras" uneingeschränkt auch in Europa anwendet. Dabei werden die reinen Flugpreise niedrig gehalten, jedoch für bestimmte Leistungen wie Gepäckaufgabe, Online-Check-In oder Getränke und Mahlzeiten an Board Gebühren berechnet. Zudem verkauft Ryanair Werbeflächen auf Boarding Pässen, im On-Board-Display, auf der Homepage und im eigenen In-Flight Magazin.



Ryanair kooperiert seit 1999 mit dem Flugzeughersteller Boeing und bezieht seit 1999 von Boeing Maschinen des Typs Boeing 737-800. Die aktuelle Flotte besteht aus 303 Flugzeugen dieses Typs, die jeweils über eine Sitzplatzkapazität von rund 200 Plätzen verfügen. Inzwischen werden über 180 Destinationen rund um den Globus angeflogen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ryanair-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Ryanair Holdings plc (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, NASDAQ OTC-Symbol: RYAOF) unter die Lupe.Rynair mache weitere Fortschritte. Europas größte Billigfluggesellschaft habe im im März abgelaufenen Geschäftsjahr seine Verluste deutlich reduzieren können. Zudem wolle man in diesem Jahr in Form "einer angemessenen Profitabilität" wieder in die Gewinnzone zurückkehren. Auf eine konkreten Ausblick müssten Anleger indes noch warten.Die Buchungen für den Sommer boomten zwar, die Nachfrage werde aber durch eine Reihe von Faktoren beeinträchtigt, habe Ryanair am Montag in Dublin mitgeteilt. Das Wachstum werde durch die Corona-Pandemie und Russlands Invasion in die Ukraine bedroht, so das Unternehmen. Angesichts des anhaltenden Risikos negativer Nachrichten zu diesen beiden Themen sei es fast unmöglich, eine vernünftige oder genaue Gewinnprognose abzugeben.Ryanair erwarte weiterhin einen starken Sommer, da die Reisebeschränkungen aufgehoben seien und dies die Menschen ermutige, wieder zu fliegen. Bezüglich der Preise habe sich das Unternehmen "vorsichtig optimistisch" gezeigt. Diese dürften in der Hochsaison etwas über dem Niveau von 2019 liegen, auch wenn aktuell Preissenkungen eingesetzt würden, um den Markt in diesem Quartal anzukurbeln.Der um Sondereffekte bereinigte Nettoverlust von Ryanair für das Ende März abgelaufene Geschäftsjahr 2021/22 sei von gut einer Milliarde Euro im Vorjahr auf 355 Millionen Euro geschrumpft. Analysten hätten im Schnitt mit einem etwas höheren Fehlbetrag gerechnet. Der Umsatz habe sich fast auf 4,8 Milliarden Euro verdreifacht. Die irische Fluggesellschaft habe ihr Ziel bekräftigt, im neuen Geschäftsjahr 165 Millionen Passagiere zu befördern. Der Vorstandsvorsitzende Michael O'Leary habe Ende März noch gesagt, dass er einen Gewinn von mindestens einer Milliarde Euro anstrebe.Trotz der fehlenden konkreten Prognose bleibe "Der Aktionär" weiterhin ein Fan der Ryanair-Aktie. Die Chancen auf eine nachhaltige Erholung im europäischen Airline-Sektor stünden gut und der irische Marktführer dürfte davon überproportional profitieren.Antizyklische Investoren mit entsprechendem Risikobewusstsein können eine erste Position aufbauen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur Ryanair-Aktie. (Analyse vom 16.05.2022)(Mit Material von dpa-AfX)