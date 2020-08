Xetra-Aktienkurs Ryanair-Aktie:

Ryanair (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Nasdaq OTC-Symbol: RYAOF) ist eines der größten Niedrigpreis-Flugunternehmen in Europa. Nach einer Umstrukturierung 1990/1991 wurde Ryanair zur ersten Fluggesellschaft, die das von Southwest Airlines in den USA mit großem Erfolg entwickelte Prinzip "Niedrigste Preise/Keine Extras" uneingeschränkt auch in Europa anwendet. Dabei werden die reinen Flugpreise niedrig gehalten, jedoch für bestimmte Leistungen wie Gepäckaufgabe, Online-Check-In oder Getränke und Mahlzeiten an Board Gebühren berechnet. Zudem verkauft Ryanair Werbeflächen auf Boarding Pässen, im On-Board-Display, auf der Homepage und im eigenen In-Flight Magazin.



Ryanair kooperiert seit 1999 mit dem Flugzeughersteller Boeing und bezieht seit 1999 von Boeing Maschinen des Typs Boeing 737-800. Die aktuelle Flotte besteht aus 303 Flugzeugen dieses Typs, die jeweils über eine Sitzplatzkapazität von rund 200 Plätzen verfügen. Inzwischen werden über 180 Destinationen rund um den Globus angeflogen. (23.08.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ryanair-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Die Aktienexperten des Anlegermagazins "Der Aktionär" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Billigfliegers Ryanair Holdings plc. (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Nasdaq OTC-Symbol: RYAOF) unter die Lupe.Die Luftfahrt-Branche habe in der Coronakrise eine Bruchlandung hingelegt. Mit der Lufthansa und Ryanair habe es zwei ungleiche Konkurrenten gleichermaßen erwischt. "Der Aktionär" wage ein Gedankenspiel, welche Fluggesellschaft stärker profitieren könnte, falls ein Corona-Impfstoff entdeckt werde.Ryanair fahre eine aggressive Restart-Strategie. So sollten bis September 90% aller Ziele wieder angeflogen werden. Die Lufthansa wolle bis dahin nur etwa 70% ihrer Strecken wieder bedienen. Dies könnte für den irischen Billigflieger auf der einen Seite einen massiven Wettbewerbsvorteil bedeuten, wenn ein Impfstoff auf den Markt komme. Auf der anderen Seite sei die Fallhöhe bei erneuten Lockdowns und Reisebeschränkungen höher, was sich Ryanair aufgrund einer Eigenkapitalquote von 33% allerdings durchaus leisten könne.Das sei auch der Grund, warum die Lufthansa einen deutlich konservativeren Neustart gewagt habe. Mit einer Eigenkapitalquote von nur 14% könne sich dien Lufthansa keine Fehler mehr leisten. Durch die ausschließliche Fokussierung auf den europäischen Markt habe Ryanair zudem den großen Vorteil, dass man keine teuren, auf dem Boden stehenden Langstreckenflugzeuge in der Flotte habe."Der Aktionär" bleibe bei Airline-Aktien weiterhin an der Seitenlinie, sehe jedoch bei der Veröffentlichung eines Impfstoffes gegen das Coronavirus Ryanair aufgrund seiner offensiveren Strategie in einer besseren Position als die Lufthansa, so die Aktienexperten des Anlegermagazins "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.08.2020)Börsenplätze Ryanair-Aktie: