Spürbar zugelegt habe im ersten Quartal der Leistungsbilanzüberschuss Russlands. Ausländische Direktinvestitionen in Russland seien demnach angestiegen, den größten Beitrag aber hätten rückläufige Importe geleistet. Je nach Interpretation sei das Ausdruck einer stagnierenden bzw. schwachen Binnennachfrage oder aber Ergebnis der zunehmenden Importsubstitution als Folge der ständig verschärften westlichen Wirtschaftssanktionen. Die Wahrheit dürfte irgendwo in der Mitte liegen. Fakt sei jedenfalls, dass die Importe aus China weiter wachsen würden, während vor allem die Importe aus der EU ihren Abwärtstrend fortsetzen würden - wenig verwunderlich angesichts der Sanktionspolitik.



Unterdessen akkumuliere Russland weiterhin Gold aus strategischen Überlegungen. Mit rund 92 Mrd. Dollar Gegenwert mache es inzwischen rund ein Fünftel der russischen Währungsreserven aus. Ein zentraler Gedanke dabei: Transaktionen in Gold könnten vom Westen nicht so ohne weiteres mit Sanktionen belegt werden, im Gegensatz zum US-Dollar oder Euro. Das Vorgehen der USA und ihrer Verbündeten gegenüber dem Iran (und das auch schon vor Donald Trump) dürfte solchen Bemühungen zusätzliche Dringlichkeit verliehen haben.



Mit derselben Zielrichtung baue man ein eigenständiges russisches Zahlungssystems (SPFS) aus, als Alternative zum bisher genutzten, unter westlicher Kontrolle stehenden SWIFT-System. Das russische Parlament habe im März die Nutzung des neuen Systems gebilligt und Russland sei diesbezüglich in Gesprächen mit China, Indien, Iran und der Türkei. Auch China habe seinerseits mit CIPS bereits ein eigenes Zahlungssystem unabhängig von SWIFT. Der russische Aktienmarkt habe im März leicht zugelegt, ungefähr im selben Maß wie der Durchschnitt der Schwellenländer-Aktien. (Ausgabe April 2019) (17.04.2019/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Die russische Industrieproduktion überraschte zuletzt deutlich nach oben, so die Experten von Raiffeisen Capital Management in ihrem aktuellen "emreport".Nach 1,1% Zuwachs im Januar habe sie im Februar um 4,1% expandiert, weit stärker als von allen Analysten erwartet. Die Arbeitslosenrate sei auf unter 5% zurückgegangen und bei den Löhnen gebe es etwas Aufwärtsdruck. Angesichts der seit 2014 rückläufigen Realeinkommen und des von Präsident Putin ausgegeben Ziels einer Halbierung der Armut bis 2024 wären Reallohnzuwächse für viele Russen auch bitter nötig. Unterdessen würden die von der russischen Statistikbehörde deutlich nach oben revidierten russischen Wachstumszahlen für die vergangenen Jahre für Diskussionen sorgen. Vor allem die Daten für die Bautätigkeit seien kräftig nach oben korrigiert worden. Einige würden dies als reine Gefälligkeit für die zunehmend unter Druck stehende Regierung abtun; andere sähen die Revisionen hingegen als durchaus nachvollziehbar an, zumal es sich dabei zum Teil um methodische Änderungen handle. Wieder andere hätten das Ausmaß der Aufwärtskorrekturen hinterfragt. Die mangelhafte Datenqualität der Statistikbehörde in vielen Bereichen, nicht zuletzt aufgrund veralteter technischer Ausstattung, hätten auch Präsident und Regierung bereits thematisiert und Verbesserungen gefordert.