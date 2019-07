Erstens würden sie zusammen mit Haushaltsreformen durchgeführt, und zweitens sei ein Großteil der Ausgaben nicht neu, und laut offizieller Prognose der Ausgaben des Gesamthaushalts werde sich ihr Wachstum nicht beschleunigen. Einige zusätzliche Ressourcen würden möglicherweise aus dem "Nationalen Wellbeing Fonds" stammen, da ein Teil seiner Ressourcen für einige nationale Investitionsinitiativen verwendet werden könne. In der Zwischenzeit entwickle sich die Inflation günstiger als ursprünglich von der Regulierungsbehörde erwartet, die nun zugebe, dass der Mehrwertsteuererhöhungseffekt nicht mehr in den Zahlen enthalten sei. Die angepasste offizielle VPI-Prognose zum Jahresende (4,2 bis 4,7%) entspreche nun den Erwartungen der Analysten. Niedrigere Inflationsrisiken hätten den Leitzins recht früh sinken lassen (Zeitzinssenkung am 14. Juni auf 7,5%).



Wenn sich die Situation im Einklang mit der Basisprognose der CBR entwickle, sei eine erneute Kürzung bei einer der nächsten MPC-Sitzungen und eine Umstellung auf eine neutrale Geldpolitik bis Ende H1 2020 vorgesehen. Die Analysten hätten seine Leitzinsprognose für 2019 leicht angepasst, unter Beibehaltung des Umfangs der Lockerung.



Der OFZ-Markt habe seit Anfang 2019 enorme Zuflüsse aus dem Ausland verzeichnet, die bei Primärauktionen Staatsanleihen gekauft hätten. Anfang Mai hätten ihre OFZ-Bestände um 452 Mrd. RUB (oder 6,9 Mrd. USD) seit Jahresbeginn zugenommen, und ihr Marktanteil habe 27,8% erreicht. Minfin habe von Januar bis Mai 1,3 Bio. Rubel platzieren können, wobei die meisten Auktionen stark überzeichnet gewesen seien und Ausländer 15 Mrd. USD davon gekauft hätten. Die lokale Nachfrage sei von lokalen, systemrelevanten Banken unterstützt worden, da diese liquide Assets (Basel III-konform) aufbauen müssten, und von den Erwartungen einer baldigen geldpolitischen Lockerung (zwei weitere Kürzungen um jeweils 25 BP in H2 2019 allgemein erwartet).



Laut einem Vertreter von CBR erwäge die Regulierungsbehörde in H2 2019 weitere Senkungen um 25 BP, wenn sich der VPI im Einklang mit der aktuellen Prognose entwickle, die eine Rückkehr zum 4%-Ziel bis Anfang 2020 voraussetze. Nach der Leitzinssenkung im Juni 2019 sei der zehnjährige OFZYTM auf 7,5% gesunken, was nicht auf eine weitere Rally schließen lasse. In der zweiten Junihälfte habe das Finanzministerium beschlossen, bei Versteigerungen an die Grenzen zurückzukehren, was die Analysten als Beweis dafür ansehen würden, dass die oben erwähnte enorme, untypische Auslandsnachfrage nachlasse.



In den ersten fünf Monaten 2019 sei der Leistungsbilanzüberschuss ggü. dem VJ um 4% auf USD 48,7 Mrd. gestiegen. Basierend auf diesen Schätzungen sei der L/B-Überschuss allein im Mai auf USD 3,2 Mrd. gesunken, was viel weniger als die vorläufige Schätzung der Analysten sei. Ebenfalls habe sich der Kapitalabfluss auf USD 35,2 Mrd. erhöht (+86% ggü. dem VJ). Für die Zukunft würden die Analysten ein schwächeres L/B aufgrund der Dividenden-Saison erwarten, was zusammen mit den laufenden Deviseninterventionen des Finanzministeriums wahrscheinlich Druck auf den RUB ausüben werde. Gleichzeitig sei die FX-Liquiditätssituation im russischen Bankensystem recht komfortabel, da es den Banken gelungen sei, das Liquiditätspolster aufzufüllen. Daher würden die Analysten trotz des allmählichen Rückgangs keine starken Auswirkungen auf den Spotmarkt erwarten. Das einzige kurzfristige Risiko für den RUB ergebe sich aus einem möglichen Ölpreisverfall. (09.07.2019/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Q1 2019 schien für die wirtschaftliche Aktivität in Russland eher schwach zu sein, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Das BIP-Wachstum habe sich von 2,7% in Q4 2018 auf 0,5% im Jahresvergleich verlangsamt. Der größte negative Beitrag habe aus der Industrieproduktion, dem Baugewerbe und dem Großhandel gestammt. Zusammenfassend sei festzuhalten, dass das übermäßige Wachstum 2018 im Wesentlichen durch Einmaleffekte bedingt gewesen sei. Da die Analysten nicht davon ausgehen würden, dass sich dies 2019 wiederholen werde, würden sie für 2019 niedrigere Wachstumsraten erwarten. In diesem Jahr würden sie einen Mangel an fundamentalen Triebkräften für das industrielle Produktionswachstum sehen, da die Kapazitätsauslastung ein Höchstmaß erreicht habe.Darüber hinaus werde der neue OPEC+ Vertrag das Branchenwachstum um 0,5 PP senken, wobei andere Faktoren gleichbleiben würden. Darüber hinaus werde das BIP-Wachstum durch externe Risiken (2018 getroffenen Haushaltsentscheidungen und schwache Aufstockung des Sozialausgabenbudgets) beeinträchtigt. Die Investitionen des Staates und staatseigener Unternehmen sollten die wichtigsten Wachstumstreiber bleiben, obwohl die Analysten nicht glauben würden, dass nationale Projekte zu einer Steigerung der öffentlichen Ausgaben führen würden.