Präsident Putin habe einige Maximalforderungen gestellt, die für die USA, die EU und die Nato als inakzeptabel gelten würden. So solle die Nato unter anderem jegliche weitere Expansion sowie eine militärische Kooperation mit der Ukraine oder anderen Nicht-Nato-Staaten im Umfeld von Russland ausschließen. Zudem fordere Russland, dass keine Truppen oder Waffen in osteuropäischen Nato-Ländern stationiert seien. Letzteres würde bedeuten, dass die Nato die relativ kleinen Truppenkontingente in Polen und den baltischen Staaten abziehen müsste. Verlangt werde auch der Abzug der Nuklearwaffen der USA aus Europa, was für die Nato auch keine Option sei. Vor dem Hintergrund dieses Forderungskatalogs scheine auf den ersten Blick der Spielraum für Kompromisse kaum vorhanden zu sein. Dennoch gebe es Ideen, wie es zu vertrauensbildenden Maßnahmen zwischen Russland und der Nato kommen könnte.



Ins Spiel gebracht werde dabei eine Wiederbelebung des INF-Vertrags (Washingtoner Vertrag über nukleare Mittelstreckenraketensysteme), der in seiner Kurzform das Verbot von Raketen mit einer kürzeren und mittleren Reichweite zwischen 500 und 5.500 Kilometer vorgesehen habe. Dieser sei 2019 von den USA unter Präsident Donald Trump einseitig aufgekündigt worden, wodurch der Vertrag ausgelaufen sei. Ein weiterer Ansatzpunkt könnte, so sei den Medien zu entnehmen, der ACFE-Vertrag sein, der Obergrenzen für die Stationierung von Waffensystemen in den einzelnen Nato-Ländern vorsehe, von zahlreichen Nato-Ländern aber noch nicht unterschrieben worden sei.



Werde es zu einer Wiederbelebung des Normandie-Formats kommen?



Das Normandie-Format beziehe sich auf das Treffen der vier Staatschefs von Russland, Ukraine, Frankreich und Deutschland im Jahr 2014, das nach dem Beginn des Ukrainekriegs erstmals Russland und Ukraine auf dieser Ebene wieder habe zusammentreffen lassen. Im Rahmen dieses Formats sei 2015 das Minsker Abkommen unterzeichnet worden, das mithilfe der vereinbarten Waffenruhe zu einer Deeskalation des Konfliktes beitragen sollte, dabei aber nicht erfolgreich gewesen sei. Während die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock eine Rückkehr zu diesem Gesprächsformat fordere, scheine Präsident Putin direkte Verhandlungen mit den USA, die nicht Teil dieses Formats seien, zu bevorzugen.



Mit welchen Sanktionen wäre zu rechnen, wenn es zum Ernstfall komme?



Militärische Handlungen als Reaktion auf eine Invasion Russlands in die Ukraine würden von der Nato ausgeschlossen, da die Ukraine kein Nato-Mitglied sei. Im Instrumentenkasten der USA und der EU seien daher Wirtschaftssanktionen einschließlich eines Ausschlusses Russlands aus dem internationalen Zahlungssystems SWIFT. Klar sei aber auch, dass ein Ausschluss aus SWIFT auch die EU treffen würde, die ihre Erdgasrechnungen über SWIFT bezahle und die EU damit rechnen müsste, keine Erdgaslieferungen mehr zu erhalten. Zu den Wirtschaftssanktionen gehöre auch eine Blockade für die Pipeline Nord Stream 2, die bereits fertiggestellt, aber noch nicht aktiviert worden sei. Dies scheine mittlerweile auch für die SPD-geführte Bundesregierung eine Option zu sein. Darüber hinaus könnten weitere Personen direkt sanktioniert werden, in dem ihre Auslandskonten gesperrt und Einreisebeschränkungen erlassen würden.



Wie stark die Sanktionen ausfallen würden, würde auch davon abhängen, wie eine Invasion Russlands in die Ukraine ausfiele. Konzentriere sich Putin auf den Donbas, die Region im Südosten des Landes, wo Russland bereits einen Teil der Gebiete unter Kontrolle habe, könnten die Sanktionen noch relativ milde ausfallen, wobei ein vorläufiges Ende der Pipeline Nord Stream 2 sicherlich ein Teil dieser Sanktionen wäre. Wäre hingegen die gesamte Ukraine von einer Invasion betroffen, wäre ein Ausschluss Russlands aus dem SWIFT-Zahlungssystem zu erwarten. Mit massiven Waffenlieferungen an die Ukraine durch die USA und andere Nato-Staaten (vermutlich nicht Deutschland) wäre ebenfalls zu rechnen, um für Russland die Kosten eines Krieges in die Höhe zu treiben.



Würden die Erdgasvorräte reichen, wenn es zu einer Invasion komme, und was passiere dann mit den Erdgaspreisen?



Die Abhängigkeit Europas von Erdgaslieferungen aus Russland sei sehr hoch. Deutschland und Italien würden etwa 35% ihres Erdgasbedarfes aus Russland importieren, in Frankreich seien es immerhin 20%. Sollten durch die Pipelines aus Russland kein Erdgas mehr in die EU fließen, würde Deutschland auf die Lagerbestände zurückgreifen und unter anderem die Flüssiggasimporte versuchen zu erhöhen, etwa aus den USA. Allerdings lägen die Lagerbestände an Erdgas auf einem Zehnjahrestief und die Lieferkapazitäten mit Flüssiggas seien begrenzt. Ob es bei einem Erdgasstop aus Russland in den folgenden Wochen zu Engpässen käme, hinge in einem hohen Maße vom Winter ab. Sollte dieser doch noch sehr kalt werden, sei zu befürchten - so seien Einschätzungen des Bruegel-Instituts zu verstehen - dass sich die Erdgasvorräte in relativ kurzer Zeit erschöpfen könnten und die zusätzlichen Importe nicht reichen würden, um das fehlende Erdgas aus Russland zu kompensieren.



Die Preise für Erdgas würden im Falle einer Invasion sofort reagieren. Im Dezember 2021 habe der Erdgaspreis einen Rekordstand von 181 Euro/MWh erreicht, derzeit liege der Preis bei 76 Euro/MWh. Im Durchschnitt der letzten fünf Jahre habe der Erdgaspreis jedoch bei wesentlich niedrigeren 23 Euro/MWh gelegen. Wie stark und nachhaltig der Preisanstieg ausfallen würde, hänge von dem Ausmaß der militärischen Intervention ab sowie von den Sanktionen, die die USA und die EU verhängen würden. Ein Ausschluss Russlands aus dem SWIFT-Abkommen würde Russland sicherlich dazu veranlassen, die Erdgaslieferungen in die EU komplett einzustellen, da die Zahlungen der Rechnungen in diesem Fall kaum möglich wären.



Wie gehe es weiter?



In den vergangenen Wochen habe man noch miteinander gesprochen. Am 30. Dezember hätten die Präsidenten Putin und Biden telefoniert, am 10. Januar seien eine russische und eine amerikanische Delegation in Genf zusammengekommen. Darauf seien Gespräche im Rahmen des Nato-Russland-Rats in Brüssel sowie im OSZE-Format in Wien gefolgt. Auch der kürzliche Besuch der deutschen Außenministerin in Moskau zeige, dass der Gesprächsfaden noch nicht durchschnitten worden sei. Insofern bestehe eine gewisse Hoffnung, dass man weiter miteinander kommuniziere, auch wenn Russland bisher keine Fortsetzung der oben genannten Gesprächsformate angekündigt habe. (20.01.2022/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die Spannungen zwischen Russland und der Ukraine haben in den vergangenen Monaten zugenommen und sorgen bei den Menschen und an den Märkten für Nervosität, so Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt bei der Hamburg Commercial Bank.Im Folgenden würden einige der drängendsten Fragen behandelt:Wie wahrscheinlich sei es, dass Russland in die Ukraine einmarschiere?Folge man den Meldungen aus den USA, scheine die Wahrscheinlichkeit für einen Einmarsch sehr hoch zu sein. Laut US-Regierungskreisen seien rund 100.000 russische Soldaten an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen worden. Geopolitische Beobachter würden das derzeitige Zeitfenster für eine Invasion in die Ukraine aus der Perspektive Russlands für günstig halten. Die USA seien eher mit China als mit Russland beschäftigt, Präsident Joe Biden kämpfe mit niedrigen Umfragewerten, während Kriege fern der Heimat bei den meisten Amerikanern unbeliebt seien, und in der EU würde man sich angesichts der Energiekrise vor weiteren scharfen Sanktionen scheuen.Für eine Invasion kämen die nächsten Wochen bis März infrage, da bis dahin der Boden üblicherweise noch gefroren sei, was für das Fortkommen von Panzerfahrzeugen wichtig sei. Allerdings ist der Winter bislang relativ milde verlaufen, sodass derzeit die Wetterbedingungen für einen militärischen Einsatz eher ungünstig zu sein scheinen, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Was könnten die Motive von Präsident Putin sein, sich für eine Invasion zu entscheiden?Dieses Narrativ bleibe im Westen nicht unwidersprochen - der künftige Chef der Sicherheitskonferenz Christoph Heusgen wende sich insbesondere gegen die Verherrlichung der Sowjetzeit. Stalin etwa habe die Ukraine nur ausgebeutet und durch eine provozierte Hungersnot unterdrückt - und gleichzeitig sei dieses von Putin gepflegte Narrativ einer der Hintergründe, warum der russische Präsident Garantien dafür beanspruche, dass die Ukraine nicht der Nato beitreten werde.Heusgen sei außerdem der Meinung, dass Putin kein Interesse an einer stabilen und wirtschaftlich prosperierenden Ukraine habe, weil dies signalisieren würde, dass es der russischen Bevölkerung eigentlich besser gehen könnte.Welche Kompromisslinien seien denkbar, um einen militärischen Konflikt abzuwenden?