Aber nicht nur die aufkommenden Rezessionsängste aufgrund der sich munter weiterdrehenden Russland-Sanktionsspirale würden die Nerven der Marktteilnehmer belasten, nein, auch die ob der hohen Inflationsraten offensichtlich anstehende deutliche Verschärfung der Zinspolitik der Notenbank Federal Reserve bringe die Märkte gehörig unter Druck. Spekulationen auf eine aggressivere geldpolitische Straffung der US-Notenbank hätten die Stimmung an der Wall Street bereits vorbörslich getrübt und hätten für einen weiteren Anstieg bei den US-Staatsanleihen gesorgt. Gebannt hätten die Investoren auf das FED-Protokoll gewartet, um an Hinweise zu gelangen, wie aggressiv die FED die Inflationsbekämpfung tatsächlich angehe. Aus dem Protokoll sei im Prinzip nichts Neues hervorgegangen, was nicht schon am Vortag von FED-Vorstandmitglied Lael Brainard angedeutet worden sei. Aus den "Minutes" sei hervorgegangen, dass bereits bei der letzten Zinssitzung viele FED-Mitglieder für einen 50 Basispunkte Zinsschritt gestimmt hätten, wäre nicht der Ukraine-Krieg gewesen. Dementsprechend könne man relativ fix davon ausgehen, dass bei der kommenden Sitzung ein Zinsschritt in Höhe von 50 Basispunkten winke. Des Weiteren gehe auch ganz klar hervor, dass eine sehr zügige Rückführung der aufgeblähten Bilanzsumme angestrebt werde. Konkret hätten die Mitglieder eine Verringerung der Bestände von Staatsanleihen in Höhe von monatlich bis zu USD 60 Mrd. und von Hypothekenanleihen in Höhe von bis zu USD 35 Mrd. für angemessen gehalten. Das Tempo der Verringerung wäre damit deutlich höher als in der letzten Straffungsphase in den Jahren 2017 bis 2019. Damals sei die Summe um maximal USD 50 Mrd. im Monat verringert worden. Als Folge habe die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen zumindest zwischenzeitlich mit knapp 2,66% den höchsten Stand seit März 2019 erklommen - habe sich aktuell aber wieder knapp unter 2,6% ermäßigt.



In diesem wenig erfreulichen Umfeld hätten die europäischen Aktienmärkte ihre Vortagesverluste weiter ausgebaut. Der deutsche DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe den Handelstag mit einem Minus von 1,9% im tiefroten Terrain beendet, während das europäische Pendant EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) mit einem Kursrutsch von 2,4% nochmal deutlich stärker zum Handkuss gekommen sei. Der österreichische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) habe im Vergleich des Dreiergespanns mit einem Kursrückgang von knapp 2,6% den stärksten Kursrückgang hinnehmen müssen. Und auch die Wall Street sei gestern ganz klar im negativen Terrain gestartet. Nach Veröffentlichung des FED-Protokolls seien die Indices kurzfristig deutlich stärker Richtung Süden gerutscht, hätten sich alsbald aber wieder auf einem etwas moderateren Verlustniveau stabilisieren können. Der mehrheitlich mit Standardwerten bestückte Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) zum Schluss mit einem moderaten Minus von knapp 0,4% aus dem Handel gehen können, während der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) mit einem Rückgang in Höhe von 1,0% etwas schwächer abgeschnitten habe. Deutlich stärker Federn lassen müssen habe aber ganz klar der technologielastige Auswahlindex NASDASQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X), der die Ziellinie mit einem Kursrücksetzer von 2,2% durchschritten habe. Bereits am Vortag habe die Technologiebörse überdurchschnittlich in einer ähnlichen Größenordnung nachgegeben. Denn höhere Zinsen würden insbesondere bei den stark wachstumsorientierten Tech-Unternehmen zwar auch die Finanzierungskosten steigen lassen, würden aber vorwiegend aufgrund des höheren Diskontierungszinssatz der zukünftigen Gewinne und Cashflows belasten, was sich negativ auf die luftigen Bewertungen auswirke.



Auf den Rohstoffmärkten hätten die Ölpreise ihre Korrektur weiter fortgesetzt: Belastet worden seien die Ölpreise durch die am Nachmittag veröffentlichten Daten zu den Rohöllagerbeständen in den USA, die in der vergangenen Woche überraschend gestiegen seien. Analysten hätten im Schnitt einen Rückgang erwartet. Zudem sei auch die US-Ölproduktion gestiegen. Heute Morgen tendiere das schwarze Gold wieder leicht höher, wobei der Preis der Sorte Brent aktuell knapp um die Marke von USD 103 je Fass pendele. Gold sei im gestrigen Umfeld nur wenig gesucht gewesen, wobei der Preis für die Feinunze Gold aktuell rund um USD 1.925 gehandelt werde. Der Bitcoin als bekanntester Vertreter der Kryptos habe im Sog der schwachen Börsen ebenfalls deutlich abgegeben und liege aktuell leicht über der Marke von USD 43.000.



Was den Datenkalender betreffe, so stünden heute keine Unternehmensveröffentlichungen aus der ersten Reihe am Programm. Makroseitig werde allerdings die deutsche Industrieproduktion für Februar und in den USA die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung erwartet.

Auch die asiatischen Märkte könnten sich den schwachen US-Vorgaben des Vortages nicht entziehen und würden sich heute Morgen relativ geschlossen im klar negativen Terrain befinden. Für Europas Börsen würden die Frühindikatoren aktuell ebenfalls einen leicht schwächeren Handelsauftakt signalisieren. (07.04.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen neuer Sanktionen des Westens gegen Russland hält die Börsen im Klammergriff, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Vor allem liege den Investoren die große Bedeutung der russischen Energie- und Rohstofflieferungen schwer im Magen - denn bei jeder Eskalation werde ein neues Sanktionspaket geschnürt und die Rufe nach einem vollkommenen Energie-Embargo (inklusive Öl und Gas) würden immer lauter. Teilweise scheine es trotz der eigenen vehementen Abhängigkeiten fast nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis der politische und humanitäre Druck die Oberhand über den wirtschaftlichen Überlegungen gewinne. Dies lasse bei vielen Investoren unweigerlich die Rezessionssorgenfalten sprießen. Mittlerweile sei auch das fünfte Sanktionspaket (Einfuhrverbote unter anderem für Vodka und Holz) geschnürt worden. Bislang sei Energie großflächig ausgespart worden, aber dieses Mal habe es zumindest ein Teil davon, nämlich die Steinkohle, auf die Sanktionsliste geschafft. Vonseiten der EU sei dieser Teil noch am leichtesten verkraftbar, zumal "nur" rund 20% der EU-Kohleimporte aus Russland stammen würden. Unterdessen hätten auch die US- sowie die britische Regierung neue Sanktionen gegen Russland angekündigt. Dabei sollten sich die Strafmaßnahmen unter anderem gegen zwei große russische Banken (Sberbank sowie Alfa Bank) sowie die erwachsenen Kinder des russischen Präsidenten Wladimir Putin und des Außenministers Sergej Lawrow richten. Auch über russische Energielieferungen seien in London Entscheidungen getroffen worden: So solle der Import von russischer Kohle und russischem Öl Ende des Jahres auslaufen und auch ein Importstopp für Gas aus Russland solle "so bald wie möglich", erfolgen. Zudem sollten auch russische Eisen- und Stahlprodukte mit einem Einfuhrverbot belegt werden.