Linz (www.aktiencheck.de) - Durch die militärische Krise zwischen Russland und der Ukraine werden die internen Wirtschaftsprobleme beider Länder zu "Nebenschauplätzen", so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Die von Russland geplante Platzierung von Eurobonds i.H. von 1 Mrd. Euro dürfte sich in diesem Umfeld schwieriger gestalten, als abzusehen gewesen sei. Laut Russischer Zentralbank (CBR) würden von allen begebenen Anleihen nur 25 Prozent im Ausland gehalten - dies mit rückläufiger Tendenz. Die zunächst günstigen Renditeaussichten für diesen Bond würden nun als schwer kalkulierbar angesehen. EUR/RUB (Russischer Rubel) befinde sich, wie ersichtlich, weiter im Aufwärtstrend. Anhaltende Werte über EUR/RUB 77,00 sollten diesen Trend verstärken, der das Währungspaar folglich in Richtung 80,00 bringen könnte. Auf der Unterseite befinde sich die nächste Unterstützung bei 75,40. Schwächere Notierungen in EUR/RUB seien derzeit jedoch wenig wahrscheinlich. (29.11.2018/ac/a/m)





