Bonn (www.aktiencheck.de) - Unter den Schwellenländern gehört der russische Aktienmarkt mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von neun zu den günstigsten Märkten, so die Analysten von Postbank Research.



Die Dividendenrendite sei mit 7,2 Prozent hingegen die höchste unter den größeren Ländern. Obwohl die Gewinnerwartungen für russische Unternehmen zuletzt erneut gesenkt worden seien, nehme die Geschwindigkeit der negativen Revisionen stetig ab. In den kommenden Wochen sei mit einer Bodenbildung zu rechnen. Hierfür spreche auch, dass die aktuellen Gewinnerwartungen für den MSCI Russia einen Brent-Ölpreis von 20 US-Dollar pro Barrel einpreisen würden. Derzeit notiere Brent jedoch bei 46 US-Dollar, Tendenz steigend. Zudem könnte sich die konjunkturelle Erholung positiv auf den Aktienmarkt auswirken. Der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe sei im August zum ersten Mal seit April 2019 wieder in den expansiven Bereich gestiegen. Sanktionen würden jedoch ein Risiko darstellen. Der Fall Navalny und der Umgang mit den Protesten in Belarus würden das Verhältnis zum Westen belasten. (07.09.2020/ac/a/m)



