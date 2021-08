Linz (www.aktiencheck.de) - Verglichen mit anderen rohstoffabhängigen Schwellenländern hat die russische Wirtschaft während der Covid-Pandemie nur moderat gelitten, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Einige Industriezweige dürften ihr Vorkrisenniveau im zweiten Quartal 2021 bereits wieder erreicht haben. Die Ölproduktion, woraus etwa zwei Drittel aller russischen Exporteinnahmen rühren würden, sei einer der wichtigsten Treiber der konjunkturellen Erholung. Jedoch seien den Fördermengen durch die Vereinbarungen des Länderverbundes OPEC+ Grenzen gesetzt. Darüber hinaus bereite die Ausbreitung der Delta-Variante Sorgen. Der Impffortschritt in Russland sei sehr überschaubar, womit das Risiko für schärfere Maßnahmen bei ausufernden Fallzahlen höher sein dürfte, als anderswo. Der Wachstumsausblick erscheine vor diesem Hintergrund bescheiden. Dennoch zeige sich der Rubel gegenwärtig stabil, da die Notenbanker einen proaktiven Zugang verfolgen und der hohen Inflation mit Zinserhöhungen entgegnen würden. 85er-Werte in EUR/RUB würden vor diesem Hintergrund erreichbar erscheinen. Aber Vorsicht: Der Rubel sei und bleibe anfällig für politische Risiken (Stichwort: Sanktionen). (25.08.2021/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.