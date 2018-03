Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Staatsverschuldung in Deutschland fiel gemäß des Statistischen Bundesamtes im vergangenen Jahr auf insgesamt 1,965 Bill. EUR und ging damit im Vergleich zum Vorjahr um 2,1% bzw. 41,3 Mrd. EUR zurück, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Zu dem Rückgang hätten Länder und Kommunen mit jeweils -3,4% bzw. -3,1% überdurchschnittlich beigetragen, während der Schuldenstand des Bundes lediglich um 1,3% abgenommen habe.



Das Konsumentenvertrauen in den USA sei im März zwar gesunken. So sei der Index des Conference Boards auf 127,7 Punkte zurückgefallen und auch der Februarwert habe nachträglich auf 130,0 Punkte (zuvor 130,8 Punkte) nach unten revidiert werden müssen. Da Letzterer aber nach wie vor das 10-Jahreshoch des Index markiere, bleibe die Konsumlaune in den USA insgesamt ungebrochen hoch. (28.03.2018/ac/a/m)





