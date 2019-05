Die Zentralbanken seien aktuell nicht der Treiber für höhere Anleiherenditen. Das kurze Ende der Zinsstrukturkurve, das primär durch die Geldpolitik der Zentralbanken bestimmt werde, dürfte daher stabil bleiben. Über längere Laufzeiten könnte eine Konjunkturbelebung zu moderat höheren Renditen führen. Somit würde die Zinsstrukturkurve wieder steiler werden und die Differenz zwischen 10- und 2-jährigen Renditen erneut steigen.



Die konjunkturellen Frühindikatoren der Schwellenländer würden sich seit einigen Monaten besser entwickeln als die der Industriestaaten. An den Aktienmärkten habe sich das allerdings noch nicht in einer Outperformance der Schwellenländer bemerkbar gemacht. Der wesentliche Grund dafür liege in der jüngsten US-Dollar-Stärke. Der US-Dollar spiele vor allem deshalb eine wichtige Rolle, weil er die internationale Handelswährung sei und die Refinanzierungskosten der Unternehmen in den Schwellenländern bestimme. Die Experten von Swisscanto Invest seien der Meinung, dass die bisherige Stärke des US-Dollar in den kommenden Monaten nicht anhalten werde. Sollte der US-Dollar tatsächlich leicht abwerten, dürften die Aktien der Schwellenländer davon stärker profitieren als die der Industriestaaten.



Die jüngsten Diskussionen über die künftige Gestaltung der Gesundheitsvorsorge und der Medikamentenpreise in den USA hätten die Aktien des Gesundheitssektors weltweit deutlich korrigieren lassen. Die Kursschwankungen dürften hoch bleiben, zumal sich die möglichen Kandidaten für die nächsten US-Präsidentschaftswahlen mit diesem Thema zu profilieren versuchen würden. Die Vergangenheit habe allerdings gezeigt, dass radikale Veränderungen, die Umsatz oder Gewinn der Gesundheitsindustrie stark beeinträchtigt hätten, zumindest verwässert, wenn nicht gar fallen gelassen worden seien. Insofern würden die Experten von Swisscanto Invest die jüngste Korrektur als übertrieben erachten und sähen Aufholpotenzial gegenüber den anderen Sektoren.



Die Stimmung gegenüber Rohstoffen habe sich seit Jahresbeginn wieder aufgehellt. Angebotsausfälle und Stimulierungsmaßnahmen seitens der Chinesischen Zentralbank hätten bei Energierohstoffen und Industriemetallen für ein höheres Preisniveau gesorgt. Der gesamte Rohstoffindex werde jedoch weiterhin durch die rückläufige Preisentwicklung der Agrargüter gebremst. Insbesondere Kupfer profitiere von Chinas Maßnahmen und im Zuge dessen habe sich der Kupferpreis bereits erholt. Die Finanzierungsbedingungen seien wieder deutlich gelockert worden. Das so genannte Social Financing - ein Maß für die Finanzierungsbedingungen in der chinesischen Volkswirtschaft - weise seit Jahresbeginn wieder ein stärkeres Wachstum aus. Die Stimulierungsmaßnahmen der Chinesischen Zentralbank und eine damit verbundene Konjunkturbelebung in China dürften die Nachfrage nach Industriemetallen somit weiterhin positiv beeinflussen. (03.05.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Das Wachstum der US-Wirtschaft überraschte in den ersten drei Monaten des Jahres positiv, so die Experten von Swisscanto Invest.Die befürchtete tiefe Wachstumsdelle sei damit vollständig ausgeblieben. Auch in China sei der Start ins Jahr 2019 besser ausgefallen als erwartet. Die Verlangsamung sei dank staatlicher Stimulierungsmaßnahmen nicht eingetreten. Die wirtschaftlichen Fundamentaldaten würden nicht überall in der Welt robuster ausfallen als erwartet. In der Eurozone und in Japan seien die wirtschaftlichen Perspektiven weiterhin trüb, hätten sich doch wichtige Indikatoren zuletzt wieder verschlechtert. Aufgrund der besseren Entwicklung in den USA und China rechnen wir dennoch damit, dass sich das Wachstum der Weltwirtschaft in den kommenden Quartalen leicht beleben wird, so die Experten von Swisscanto Invest. Insgesamt würden die Wachstumskräfte aber zu bescheiden bleiben, als dass sie die Notenbanken von ihrer expansiven Geldpolitik abrücken lassen würden.