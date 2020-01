Wäre er hingegen sicher gewesen, dass die akkommodierende Politik der Zentralbanken oder die Lohnforderungen die Inflation beflügeln würden - wobei es sich um eine diametral entgegengesetzte Strategie handle -, hätte er sich für Anlagen in Gold und Rohöl entschieden. Auch in diesem Fall hätte er Anfang September ein Plus von 20 Prozent verzeichnen können.



Selbst wenn er die zum Teil widersprüchlichen makroökonomischen Prognosen ignoriere und sein Kapital in die Unternehmen des S&P 500 Index investiert hätte, wäre ihm eine positive Wertentwicklung von nahezu 20 Prozent sicher gewesen. In den letzten vier Monaten des Jahres sei es jedoch glücklicherweise zu einer Korrektur gekommen, die dieser quasi beispiellosen Situation größtenteils ein Ende gesetzt habe. Während der Goldpreis stabil geblieben sei und sich die Performance von Staatsanleihen ins Negative gekehrt habe (20-jährige französische Staatsanleihen -6,5%), hätten die Aktienmärkte einen fulminanten Jahresabschluss erlebt. Der CAC 40 (ISIN: FR0003500008, WKN: 969400) (mit Wiederanlage der Dividenden) beispielsweise, habe das Jahr 2019 auf einem historischen Höchststand beendet und über die vergangenen zehn Jahre eine annualisierte Performance von 8,7 Prozent verzeichnet.



"Die Zukunft ist ein bequemer Ort für Träume", habe einmal Anatole France gesagt. Die Experten von La Financière de l'Échiquier können sich natürlich eine ähnliche Wertentwicklung für die nächsten zehn Jahre wünschen, doch in einem extrem polarisierten Markt wird ein selektives Vorgehen zusehends unentbehrlich. Zum ersten Mal seit 25 Jahren würden die fünf größten Unternehmen des S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) (Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL), Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT), Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL), Amazon (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) und Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB)) nahezu 20 Prozent der Gesamtkapitalisierung des Index auf sich vereinen.



Um langfristig eine positive Wertentwicklung erzielen zu können, sei es angesichts dieses unbestreitbaren Konzentrationsrisikos heute wichtiger denn je, abseits der Indices zu investieren. (17.01.2020/ac/a/m)





