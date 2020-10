Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (13.10.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Nach einer monatelangen Talfahrt arbeite die Aktie des britisch-niederländischen Energieriesen Royal Dutch Shell wieder einmal an einer Bodenbildung. Für Gegenwind könnten die schwächeren Ölpreise sorgen, die in einem relativ freundlichen Marktumfeld gestern erneut nachgegeben hätten.So habe die Internationale Energieagentur IEA nun erklärt, dass der Ölmarkt für eine nachhaltige Erholung noch lange Zeit brauchen werde. So gehe die IEA nach dem Nachfragerückgang von acht Prozent im laufenden Jahr davon aus, dass es bis zum Jahre 2023 dauern dürfte, bis das Vorkrisen-Niveau wieder erreicht sei. IEA-Chef Fatih Birol erwarte, dass das Wachstum der Ölnachfrage im Verlauf des nächsten Jahrzehnts wohl vollständig zum Erliegen kommen könnte.Damit sei die IEA hinsichtlich der Entwicklung der Ölnachfrage aber immer noch deutlich zuversichtlicher gestimmt als beispielsweise BP: Die Briten würden davon ausgehen, dass das Peak der Nachfrage bereits vor der Corona-Krise erreicht worden sei und der Ölbedarf die Niveaus bei 100 Millionen Barrel pro Tag nie mehr erreichen werde.Ein Investment in Shell-Aktien ist und bleibt mit zahlreichen Unsicherheiten verknüpft, daher sollten nach wie vor nur mutige Anleger bei der Dividendenperle (aktuelle Rendite: 5,0 Prozent) zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Diese sollten ihre Position mit einem Stopp bei 9,10 Euro absichern. (Analyse vom 13.10.2020)Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:11,074 EUR -0,61% (13.10.2020, 09:28)