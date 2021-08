XETRA-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London Stock Exchange-Symbol: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (24.08.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London Stock Exchange-Symbol: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Es sei ein Wochenbeginn ganz nach dem Geschmack der Aktionäre von Royal Dutch Shell gewesen. Angetrieben von einer kräftigen Erholung der in der Vorwoche stark schwächelnden Ölpreise habe die Dividendenperle deutlich zugelegt. Dies sei nicht nur gut für das Nervenkostüm der Anteilseigner, sondern auch aus charttechnischer Sicht wichtig gewesen.So habe wieder einmal verhindert werden können, dass der Kurs unter die 200-Tage-Linie rutsche. In den folgenden Handelstagen dürfte es nun spannend werden. So werde entweder der noch sehr junge Aufwärtstrend gebrochen oder der ebenfalls sehr "frische" Abwärtstrend. Sollten sich die Bullen durchsetzen, so wäre das nächste Ziel der Widerstand bei 17,82 Euro. Werde diese Hürde genommen, wäre der Weg nach oben vorerst frei bis zum Jahreshoch bei 18,69 Euro.Bleibe hingegen der jüngste Abwärtstrend intakt, sollten Anleger im Blick behalten, ob die Unterstützung bei 16,28 verteidigt werden könne. Gelinge dies nicht, sollte zumindest das Juli-Tief bei 15,58 Euro halten, andernfalls würde sich das Chartbild stark eintrüben.Die nächsten Handelstage bei Shell dürften sehr spannend werden. Rein fundamental betrachtet bleibt das mit einem KGV von 7 und einem KBV von 0,9 sehr günstig bewertete Papier indes nach wie vor ein klarer Kauf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Royal Dutch Shell-Aktie. Anleger mit einer Schwäche für dividendenstarke Aktien (aktuelle Rendite: 4,5 Prozent) könnten nach wie vor einsteigen (Stopp: 13,60 Euro). (Analyse vom 24.08.2021)Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:16,948 EUR +0,75% (24.08.2021, 08:55)