XETRA-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

17,872 EUR -2,02% (16.03.2021, 15:37)



London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

1.515,60 GBp -2,24% (16.03.2021, 15:39)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Deutschland Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Stock Exchange-Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (16.03.2021/ac/a/a)



Der britisch-niederländische Energiegigant habe ehrgeizige Pläne. BIs 2050 wolle Royal Dutch Shell, das über Jahrzehnte hinweg prächtig an der Ausbeutung fossiler Brennstoffe verdient habe, die CO2-Emissionen um 65 Prozent verringern. Um den Konzern derart tiefgreifend umzubauen, bedürfe es enormer Anstrengungen - und vor allem viel Kapital.Bei diesem Vorhaben sei der Energieriese nun einen weiteren Schritt vorangekommen. So habe Royal Dutch Shell nun den im Dezember vereinbarten Verkauf der Beteiligung von 26,25 Prozent an der Queensland Curtis LNG Common Facilities abgeschlossen. Vom Käufer, Global Infrastructure Partners Australia, erhalte Shell satte 2,5 Milliarden Dollar.Royal Dutch Shell habe mit dem nächsten Verkauf von Bereichen, die nicht zum Kerngeschäft gehören würden, wieder einen weiteren, kleinen Schritt nach vorne gemacht. Die Aktie konsolidiere aktuell, was angesichts des kräftigen Kursanstiegs der vergangenen Wochen aus charttechnischer Sicht auch durchaus gesund sei.Investoren können bei der Dividendenperle nach wie vor an Bord bleiben, der Stoppkurs bleibt bei 13,60 Euro, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.03.2021)Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:17,85 EUR -2,89% (16.03.2021, 15:51)