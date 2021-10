Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London Stock Exchange-Symbol: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (19.10.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London Stock Exchange-Symbol: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Der Höhenflug der Shell-Aktie habe sich zuletzt weiter fortgesetzt. Doch rein charttechnisch betrachtet wäre es nun eigentlich mal wieder Zeit für eine Konsolidierungsphase. Angesichts der jüngsten Entwicklung am Ölmarkt wäre dies auch keine Überraschung. So seien gestern auch die Ölpreise nach neuen Höchstständen am Nachmittag unter Druck geraten.Der Grund für die nachgebenden Kurse seien enttäuschende Industriedaten aus den USA gewesen. So sei die Industrieproduktion im September überraschend gefallen. Weiterhin würden Probleme bei den internationalen Lieferketten die Produktion belasten. Eine sinkende Industrieproduktion dämpfe auch die Nachfrage nach Rohöl.Zunächst hätten die Ölpreise ihren jüngsten Höhenflug fortgesetzt. Seit mittlerweile acht Wochen hätten die Preise tendenziell zugelegt, angetrieben durch die Sorge der Investoren vor einem zu geringen Angebot vor den Wintermonaten. Während sich führende Industriestaaten vom Konjunktureinbruch in der Corona-Krise erholen würden, verstärke sich am Ölmarkt die Sorge vor einem Angebotsdefizit.Mittelfristig würden die Aussichten für die Ölpreise - und damit auch für Shell - aber gut bleiben. Vor allem hätten die Anleger den Erdgasmangel im Blick, der zur Folge habe, dass sich die Nachfrage nach Erdöl zum Betrieb von Kraftwerken erhöht habe. Vor diesem Hintergrund werde von Experten ein weiterer Anstieg der Ölpreise nicht ausgeschlossen."Die angespannte Marktlage, die von der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) und der Internationalen Energieagentur (IEA) in ihren Monatsberichten in der letzten Woche attestiert wurde, spricht gegen ein baldiges Ende der Verteuerung von Rohöl und Ölprodukten", habe Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank das Handelsgeschehen kommentiert.Anleger bleiben investiert, der Stopp sollte bei 14,70 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Royal Dutch Shell-Aktie. (Analyse vom 19.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Mit Material von dpa-AFX