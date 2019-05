LSE-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

2.490,50 GBp +1,51% (03.05.2019, 15:30)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Domestic Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (03.05.2019/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) und erhöht das Rating von 31,50 Euro auf 33,00 Euro.Der bereinigte Nettogewinn des Q1/2019 sei moderat hinter der Analystenerwartung zurückgeblieben, habe aber deutlich den Marktkonsens übertroffen. Damit sei Royal Dutch Shell der einzige der fünf "Major", dem das gelungen sei. Die Quartalsdividende habe der Analystenprognose entsprochen. Der freie Cashflow habe die Ausschüttung an die Aktionäre nicht vollständig gedeckt. Zusammen mit dem IFRS 16-Effekt sei daraufhin das Gearing im Quartalsverlauf deutlich gestiegen. Die Ergebnisqualität habe sich jedoch verbessert.Royal Dutch Shell habe eine weitere Tranche (bis zu 2,75 Mrd. USD bis zum 29.07.2019) des erneut bestätigten Aktienrückkaufprogramms (2018-2020: 25 (davon bisher genutzt: 6,75) Mrd. USD) angekündigt. Der Ausblick für den organischen freien Cashflow (2019-2021 bei realem Brent-Preis von 60 USD je Barrel: durchschnittlich 25-30 Mrd. USD p.a.) sei abermals bestätigt worden. Schwachpunkt des Konzerns seien die unterdurchschnittlichen nachgewiesenen Öl- und Gasreserven (statistische Reichweite: 8,3 Jahre).Vor dem Hintergrund des LNG-Exposures sowie in Erwartung einer starken Cashflow-Entwicklung bestätigt Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, sein Kaufvotum für die Royal Dutch Shell A-Aktie. (Analyse vom 03.05.2019)Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:29,05 EUR +1,48% (03.05.2019, 15:24)Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:29,035 EUR +1,86% (03.05.2019, 15:42)