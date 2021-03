XETRA-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

17,438 EUR -1,52% (22.03.2021, 09:40)



London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

14,796 GBP -1,12% (22.03.2021, 09:44)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Deutschland Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Stock Exchange-Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (22.03.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Nachdem die Ölpreise sich über viele Wochen hinweg prächtig entwickelt hätten, habe es in der vergangenen Handelswoche einen kräftigen Rücksetzer gegeben, der natürlich auch die Aktienkurse von Ölproduzenten wie etwa Royal Dutch Shell in Mitleidenschaft gezogen habe. Viele Anleger würden sich nun fragen, was jetzt bei der Dividendenperle zu tun sei. Das Votum der Experten sei jedenfalls relativ eindeutig.So würden aktuell 14 der 16 Analysten, die sich regelmäßig mit der Ryoal Dutch Shell-Aktie befassen würden, zum Kauf raten. Ein Experte stufe das Papier mit halten ein, nur ein einziger empfehle den Verkauf.Das durchschnittliche Kursziel spreche derzeit auch eine klare Sprache. Es liege bei 1.812 GBP (umgerechnet 21,09 Euro) und damit 27% über dem Schlusskurs von letzter Woche.Auch "Der Aktionär" sei für die günstig bewertete Royal Dutch Shell-Aktie nach wie vor optimistisch gestimmt. Die Korrektur bei den Ölpreisen sei zwar heftig gewesen, aber nach der beeindruckenden Rally der vergangenen Monate durchaus nötig. Mutige Anleger könnten bei Royal Dutch Shell weiterhin zugreifen. Ein Stopp bei 13,60 Euro sichere die Position nach unten ab, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.03.2021)