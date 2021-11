Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (05.11.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Oleg Galbur, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) weiterhin zu kaufen.Trotz der verstärkten Bemühungen von Unternehmen aus verschiedenen Branchen, die Reduzierung der CO2-Emissionen zu beschleunigen, könne sich die Welt nicht von heute auf morgen ändern, und daher würden Erdöl und Erdgas noch jahrzehntelang Teil des Energiemixes bleiben. Die Analysten würden damit rechnen, dass die OPEC+ weiterhin eine aktive Rolle bei der Steuerung des weltweiten Rohölangebots spielen werde. Daher würden die Analysten davon ausgehen, dass der Preis für Brent im Jahr 2022 über USD 70 je Fass liegen und dann allmählich auf USD 65 je Fass bis zum Jahr 2025 zurückgehen werde.Die Analysten würden glauben, dass die starke Gasnachfrage in Asien, das Ausbleiben zusätzlicher Lieferungen von Gazprom und die hohen CO2-Preise den Erdgaspreis noch einige Quartale auf hohem Niveau halten würden. Dies dürfte sich positiv auf die Erträge von Shell auswirken, da die Gassparte in den ersten drei Quartalen 2021 ca. 35% zum Gesamtumsatz beigetragen habe.Neben Erdgas dürften petrochemische Produkte eine Schlüsselrolle beim Übergang zu einer saubereren Welt spielen und dazu beitragen, die CO2-Emissionen in Zukunft zu reduzieren.In einem Umfeld günstiger Rohöl- und Erdgaspreise dürfte Shell seine Ertragslage verbessern. Nach Angaben von Bloomberg dürfte Shell sein EBITDA im Jahr 2022 auf USD 59 Mrd. steigern, verglichen mit USD 53 Mrd. im Jahr 2019. Der freie Cashflow (FCF) werde voraussichtlich fast USD 26 Mrd. erreichen, was deutlich über dem Niveau von 2019 von USD 16 Mrd. liege. Die stärkere Gewinnentwicklung dürfte es Shell ermöglichen, seine Verschuldung weiter zu senken und die Rendite für die Aktionäre zu verbessern.Die Analysten würden nicht glauben, dass die "Shale-Party" in den USA zu Ende sei, und sähen eine steigende Wahrscheinlichkeit für ein höheres Angebot an Rohöl in den Jahren 2022 und 2023.Bernd Maurer und Oleg Galbur, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, bestätigen ihre "Kauf"-Empfehlung für die Royal Dutch Shell-Aktie und erhöhen ihr Kursziel von EUR 20,00 auf EUR 24,00, basierend auf einem konsensualen EV/EBITDA 2022-23 von 4,2x und einer Dividende pro Aktie 2021 von EUR 0,60. Ihre Kaufempfehlung stütze sich auf die rekordverdächtige FCF-Generierung von Shell und das Potenzial zur Steigerung der Cash-Renditen in einem Umfeld robuster Öl- und Gaspreise. Das Ziel, die Netto-Kohlenstoffintensität bis 2050 um 100% zu reduzieren, mit einem Zwischenziel von 45% im Jahr 2035 (im Vergleich zu 2016), spiegele sich nach Meinung der Analysten nicht in der aktuellen Bewertung wider. Sein Wettbewerbsvorteil im LNG-Handel und im Kraftstoffeinzelhandel dürfte die künftige Ertragsvolatilität verringern und die Chancen auf höhere Rückflüsse an die Aktionäre erhöhen. (Analyse vom 05.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.