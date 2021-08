Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

17,53 EUR -0,53% (09.08.2021, 09:24)



XETRA-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

17,572 EUR -0,31% (09.08.2021, 09:10)



London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

1.477,00 GBp -0,40% (09.08.2021, 09:11)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Stock Exchange-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



NASDAQ OTC-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (09.08.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Die Ölpreise seien am Montag deutlich gefallen und hätten damit an die kräftigen Verluste vom Freitag angeknüpft. Nach wie vor würden die Notierungen am Ölmarkt durch einen starken US-Dollar nach besser als erwartet ausgefallenen US-Konjunkturdaten belastet. Das seien keine guten Zeichen zum Wochenstart für Öl-Aktien wie die von Royal Dutch Shell, BP und Co.Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent habe am Morgen 69,41 US-Dollar gekostet. Das seien 1,29 Dollar weniger als am Freitag gewesen. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) sei um 1,32 Dollar auf 66,96 Dollar gerutscht.Daten vom US-Arbeitsmarkt hätten der US-Währung zum Wochenausklang Auftrieb verliehen. Nach einem deutlichen Aufbau neuer Stellen und einem überraschend starken Rückgang der Arbeitslosenquote habe der Dollar im Handel mit anderen wichtigen Währungen zulegen können. Als Folge habe sich das in Dollar gehandelte Rohöl in Ländern außerhalb des Dollarraums verteuert, was auch am Montag die Nachfrage nach dem Rohstoff gebremst habe.Seitdem die US-Arbeitsmarktdaten präsentiert worden seien, seien die Preise für US-Öl und für Brent-Öl aus der Nordsee inzwischen um jeweils etwa drei Dollar gefallen. Neben der Dollar-Stärke seien die Ölpreise aber auch durch Sorgen vor neuen Einschränkungen der Mobilität im Kampf gegen die Corona-Pandemie belastet worden. Zuletzt sei die Zahl der Neuinfektionen in wichtigen Industriestaaten gestiegen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie: