Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (21.06.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Nachdem es gegen Ende der Vorwoche mit den Ölpreisen und richtig kräftig auch mit den Aktienkursen des Energieriesen bergab gegangen sei, bahne sich aktuell zunächst ein ruhiger Start in die neue Börsenwoche an. Brent, WTI & Co könnten wieder leicht zulegen. Fragezeichen würden jedoch bleiben.Im Mittelpunkt des Interesses der Marktteilnehmer stehe weiterhin vor allem das Atom-Abkommen mit dem Iran. Gelingt ein Deal, würde dies vermutlich dazu führen, dass das Land auf dem Ölmarkt wieder deutlich stärker als zuletzt als wichtiger Exporteuer in Erscheinung treten dürfte. Dies wiederum dürfte die Ölpreise belasten.Eigentlich sollten die Verhandlungen über das Abkommen noch vor der nun beendeten Wahl im Iran abgeschlossen werden. Dies sei nicht gelungen. Zudem dürfte es nun spannend werde, da sich der Hardliner Ebrahim Raisi durchgesetzt habe.Das Thema Iran könnte die Ölpreise und damit indirekt auch die Kurse von Royal Dutch Shell die nächsten Handelstage mitunter deutlich beeinflussen. Letztlich gelte allerdings der Leitsatz: Politische Börsen hätten kurze Beine. Erhole sich die Weltkonjunktur weiter, dürfte auch die Ölnachfrage anziehen und Brent, WTI & Co nach oben ziehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:16,74 EUR +1,09% (21.06.2021, 11:33)