XETRA-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

14,844 EUR +0,13% (04.01.2021, 15:13)



London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

13,252 GBP +2,11% (04.01.2021, 15:14)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Deutschland Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Stock Exchange-Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (04.01.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.

Ein spannender Tag für Anleger im Energiesektor: Die OPEC berate über die künftige Förderpolitik. Die Experten des US-Analysehauses Bernstein Research hätten indes nun ihre Favoriten aus der Branche für das Börsenjahr 2021 vorgestellt.

Neben den Anteilscheinen von BP (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) und Shell sei das die Aktie von Repsol (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, Ticker-Symbol: REP, Nasdaq OTC-Symbol: REPYF). Bei allen drei Titeln laute das Anlagevotum "outperform". Für die A-Aktie von Royal Dutch Shell sei das Kursziel von 2.100 auf 2.300 Britische Pence (umgerechnet 25,57 Euro) angehoben worden. Bei BP sei der faire Wert von 470 auf 490 Pence erhöht worden.

Bei Repsol sei das Kursziel nicht angehoben worden - mit 15,00 Euro liege es aber ohnehin bereits fast 80 Prozent über dem aktuellen Kursniveau. Analyst Oswald Clint habe im Rahmen der Studie aber auch betont, dass er mit einer kurzfristig erhöhten Volatilität am Ölmarkt rechne.

Auch DER AKTIONÄR bleibt für die Aktien von BP, Shell und Repsol zuversichtlich gestimmt. Mutige Anleger könnten mit diesen Papieren auf eine deutliche Erholung der Weltkonjunktur setzen. Ganz wichtig: Die Positionen sollten mit Stoppkursen abgesichert werden: 2,30 Euro bei BP, 12,10 Euro bei Shell und 6,70 Euro bei Repsol, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Royal Dutch Shell-Aktie. (Analyse vom 04.01.2021)