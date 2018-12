LSE-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

22,82 GBP +0,68% (19.12.2018, 12:38)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Domestic Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (19.12.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Schlechte Nachrichten für die Aktionären von Energietiteln wie Royal Dutch Shell: Die Ölpreise würden ihre Talfahrt weiter fortsetzen. Sowohl Brent-Öl als auch WTI-Öl hätten neue Verkaufssignale generiert. Dies dürfte natürlich auch die Aktienkurse der großen Öl- und Gasproduzenten belasten.Der erneute Rücksetzer der Ölpreise habe viele Anleger auf dem falschen Fuß erwischt. Gut möglich, dass es mit den Ölpreisen nun noch eine Zeit lang weiter abwärts gehe. Für die Royal Dutch Shell-Aktie wäre dies natürlich eine deutliche Belastung. Ein Kauf dränge sich vor diesem Hintergrund natürlich vorerst nicht auf. Bereits investierte Anleger sollten den Stoppkurs von 24 Euro beachten, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.12.2018)Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Autor hält Positionen an Shell, die von einer etwaigen aus der Publikation resultierenden Kursentwicklung profitieren.Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:25,32 EUR +0,34% (19.12.2018, 12:38)Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:25,385 EUR +0,91% (19.12.2018, 12:52)