Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

20,44 EUR -4,66% (28.10.2021, 10:34)



XETRA-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

20,395 EUR -2,79% (28.10.2021, 10:18)



London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

17,14 GBP -3,19% (28.10.2021, 10:18)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Stock Exchange-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



NASDAQ OTC-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London Stock Exchange-Symbol: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (28.10.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nehmen die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London Stock Exchange-Symbol: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Royal Dutch Shell habe heute seine Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Anders als der Konkurrent TotalEnergies habe der britisch-niederländische Energiekonzern aber nicht überzeugen können. So habe der um Einmaleffekte bereinigte Gewinn mit 4,1 Milliarden Dollar deutlich unter den durchschnittlichen Analystenprognosen gelegen.Aufgrund einer Sonderabschreibung von 5,2 Milliarden Euro auf Absicherungsgeschäfte habe das Unternehmen unter dem Strich sogar rote Zahlen ausgewiesen. Doch der Cashflow sei erneut stark gewesen. Auch deshalb habe sich der Vorstand entschieden, für das abgelaufene Quartal erneut 0,24 Dollar je Aktie auszuschütten.Der Vorstandsvorsitzende Ben van Beurden habe sich mit der Leistung seines Teams zufrieden gezeigt: "In diesem Quartal haben wir einen Rekord-Cashflow erwirtschaftet, die Kapitaldisziplin aufrechterhalten und angekündigt, sieben Milliarden US-Dollar an unsere Aktionäre auszuschütten."Darüber hinaus habe Shell noch für einen weiteren Paukenschlag gesorgt: So wolle der Energieriese seine CO2-Emissionen nun noch rascher verringern. Ursprüngliche sollte der Ausstoß an Kohlenstoffdioxid bis zum Jahre 2030 um 20 Prozent (und bis 2035 um 45 Prozent) verringert werden, nun seien es 50 Prozent.Die Zahlen seien natürlich enttäuschend ausgefallen. Gepaart mit den im heutigen Handel ohnehin schwachen Ölpreisen könnte es für den Shell-Kurs heute deutlich bergab gehen. Doch grundsätzlich bleibe das Marktumfeld natürlich sehr gut. Die Kasse werde beim Energieriesen weiter klingeln.Anleger können daher nach wie vor an Bord bleiben (Stopp: 15,70 Euro), so . (Analyse vom 28.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie: