XETRA-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

16,578 EUR -1,32% (18.01.2021)



London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

14,70 GBP -0,64% (18.01.2021)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Deutschland Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Stock Exchange-Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (19.01.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Die Schweizer Bank Credit Suisse habe die europäischen Energieriesen erneut genauer unter die Lupe genommen. Für die Anteilscheine von Royal Dutch Shell und BP bleibe Analyst Thomas Adolff nach wie vor bullish. Er habe seine kurz- bis mittelfristigen Prognosen für Brent-Öl und britisches Erdgas erhöht - und im Zuge dessen auch die Kursziele für beide Aktien.So habe er das Kursziel für Shell von 1.715 auf 1.815 Britische Pence (umgerechnet 20,40 Euro) angehoben. Das Anlagevotum laute unverändert "outperform". Adolff habe gelobt, dass Shell 2020 bewiesen habe, auch unter extrem schwierigen und schwankungsanfälligen Rahmenbedingungen zu operieren zu können.Für BP laute das neue Kursziel nun 380 Pence (4,27 Euro), was stattliche 25 Prozent über dem gestrigen Schlusskurs liege. Zuvor seien es noch 365 Pence gewesen. Auch hier sei die Einschätzung mit "outperform" bestätigt worden. Adolff habe die im August und September vorgestellte neue Unternehmensstrategie als mutig und ehrgeizig gelobt. Allerdings müsse der BP-Vorstand noch zeigen, dass die selbst gesteckten Ziele auch in dieser Form realisiert werden könnten.Auch "Der Aktionär" bleibt angesichts der sich allmählich weiter aufhellenden Perspektiven für BP und Shell positiv gestimmt. Anleger können bei den beiden günstig bewerteten Aktien nach wie vor zugreifen, so Thorsten Küfner. Die Stoppkurse sollten bei 12,70 Euro (Shell) beziehungsweise 2,40 Euro (BP) belassen werden. (Analyse vom 19.01.2021)Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:16,80 EUR +0,90% (19.01.2021, 09:01)