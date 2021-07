Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

17,60 EUR +0,93% (06.07.2021, 08:56)



XETRA-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

17,53 EUR +1,32% (05.07.2021)



London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

14,85 GBP +0,87% (05.07.2021)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Stock Exchange-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



NASDAQ OTC-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (06.07.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Seit mehreren Wochen gehe es mit den Öl- und Gaspreisen stetig weiter nach oben. Dies habe natürlich Energieriesen wie etwa Royal Dutch Shell und Gazprom kräftigen Rückenwind beschert. Viele Marktteilnehmer hätten damit gerechnet, dass die Förderstaaten ihre Produktion erhöhen dürften, doch man habe sich nicht einigen können, weshalb die Ölpreise nun weiter steigen würden.Denn die OPEC+ habe gestern die Verhandlungen zur Ausweitung der Fördermengen ab August ohne Ergebnis abgebrochen. Ebenfalls bemerkenswert: Das Kartell und seine Partnerländer hätten auch keinen Termin für eine neue Sitzung festgelegt, wie die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus dem Umfeld der sogenannten OPEC+ erfahren habe.Das von den Saudis dominierte Ölkartell OPEC und seine von Russland angeführten Kooperationspartner hätten seit Donnerstag über Pläne diskutiert, ihre Tagesproduktion ab August um 400.000 Barrel pro Monat anzuheben. Der gemeinsame Schritt der sogenannten OPEC+ sollte dazu beitragen, die sich erholende Weltwirtschaft zu versorgen.Die Vereinigten Arabischen Emirate hätten jedoch die Zuteilung einer höheren Förderquote gefordert, während Saudi-Arabien dem benachbarten Golfstaat keine Sonderrechte habe zugestehen wollen. Die meisten der 23 Länder der OPEC+ würden angesichts der ansteckenderen Delta-Variante des Coronavirus vor noch größeren Lockerungen zurückscheuen.Daran hätten sich die Vereinigten Arabischen Emirate gestoßen. Das Energieministerium in Abu Dhabi habe am Wochenende kritisiert, dass andere Teilnehmer der Ölallianz die Produktion zwar ab August vorsichtig würden ausweiten wollen, aber gleichzeitig ihre restriktive Förderpolitik bis Ende 2022 würden fortführen wollen. Zu einer Verlängerung dieser Politik seien die Emirate nur bereit, wenn ihre Quote erhöht werde, habe es geheißen.Zu Beginn der Corona-Pandemie habe OPEC+ im Vorjahr die Tagesproduktion um rund 9,7 Millionen Barrel gekürzt. Dadurch sei es gelungen, die Ölpreise zu stützen, die wegen des Stillstandes im Transportsektor und in vielen Industriezweigen unter Druck gewesen seien. Inzwischen seien die Ölhähne nach und nach aufgedreht worden. "Das war eine fantastische Leistung in den vergangenen 14 Monaten, und es wäre schade, wenn wir das nicht aufrechterhalten würden", habe der saudische Energieminister Abdulasis bin Salman gesagt. "Ein wenig Vernunft und ein wenig Kompromiss kann OPEC+ retten", habe er dem Sender Al-Arabija gesagt.Es sei durchaus überraschend, dass sich die OPEC+-Staaten nicht hätten einigen können. Doch früher oder später dürfte es zu einer höheren Ölförderung kommen, was dann die Rally der Ölpreise mindestens abbremsen dürfte. Aktuell sei die Marktlage für Gazprom und Royal Dutch Shell aber natürlich sehr gut.Mutige Anleger können bei Gazprom (Stopp: 4,90 Euro) und Shell (Stopp 13,60 Euro) nach wie vor zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.07.2021)Mit Material von dpa-AFX