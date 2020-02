Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (26.02.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Die Sorge vor den Folgen der Coronavirus-Krise habe die Ölpreise auch am Mittwoch auf Talfahrt geschickt. Nur am Morgen hätten sich die Notierungen zeitweise etwas stabilisieren können, bevor sie im Vormittagshandel an die Verluste der vergangenen Handelstage angeknüpft hätten. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent habe zuletzt 54,18 US-Dollar gekostet. Das seien 77 Cent weniger als am Vortag gewesen. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte WTI sei um 45 Cent auf 49,45 Dollar gefallen.Am Vormittag sei der Preis für ein Fass US-Ölpreise zeitweise bis auf 48,99 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Januar 2019 gerutscht. Seit vergangenen Donnerstag seien die Preise für US-Öl und für Brent-Öl um jeweils mehr als neun Prozent eingebrochen. Die Virus-Krise werde am Markt zunehmend als Belastung für die Weltwirtschaft eingeschätzt, die zu einer geringeren Nachfrage nach Rohöl führen könnte.Bereits ohne das Coronavirus habe der Weltmarkt für Rohöl bereits als überversorgt gegolten. Auf der Angebotsseite stehe die Frage im Raum, wie das Ölkartell Opec und die in der Opec+ zusammengefassten verbündeten Förderstaaten auf die befürchtete Nachfrageschwäche reagieren würden. Derzeit werde eine weitere Kürzung der Fördermenge zur Stützung der Ölpreise diskutiert. In der nächsten Woche würden sich die Staaten der Opec+ treffen, um über die Frage zu beraten.Die Aktien der Ölkonzerne Royal Dutch Shell, BP und Total seien dementsprechend zuletzt ebenfalls deutlich unter die Räder gekommen. Im heutigen Tagesverlauf hätten sich die Papiere aber stabilisieren und sogar ins Plus drehen können.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:21,31 EUR +1,07% (26.02.2020, 14:10)