Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

17,46 EUR +2,11% (07.04.2020, 15:03)



London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

15,262 GBP +3,21% (07.04.2020, 14:18)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Domestic Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (07.04.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Der Ölpreis nehme wieder Fahrt auf. Aktuell koste ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 33,84 USD und damit 1,7% mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte WTI sei um 2,1% auf 26,86 USD gestiegen. Kurz vor der wegweisenden OPEC+-Konferenz lege damit der Ölpreis wieder zu. Die Verluste des gestrigen Handelstages seien damit aber immer noch nicht eingeholt, nachdem die wegweisende Krisen-Konferenz auf Donnerstag verschoben worden sei.Der Ölmarkt werde derzeit durch einen Doppelschock belastet. Neben dem massiven Nachfrageausfall infolge der Coronavirus-Pandemie, würden sich führende Ölnationen seit März einen Preiskrieg liefern. Trotz der anhaltend schwierigen Lage hätten sich die Ölpreise in der vergangenen Woche jedoch etwas erholt. Aussagen von US-Präsident Donald Trump, die Hoffnung auf eine Einigung der OPEC+ und eine Kürzung der weltweiten Fördermengen angedeutet hätten, hätten Auftrieb verliehen.Der heutige Ölpreisanstieg lasse auch die Aktien von Royal Dutch Shell, BP und Total steigen. Inwiefern es am Donnerstag zu einer Einigung komme, sei noch vollkommen offen - ebenso ob die im Raum stehende Kürzung der Fördermenge ausreiche, um den Ölpreis auch nachhaltig über 30 USD zu befördern. Mutige Anleger mit Weitblick könnten auf ein solches Szenario setzen und Stück für Stück bei den drei Dividendenperlen zugreifen, so Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.04.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:17,51 EUR +0,92% (07.04.2020, 15:17)