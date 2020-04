Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Zuletzt hätten die Ölpreise ihre Erholung fortgesetzt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent koste derzeit 32,49 Dollar. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte WTI notiere derzeit bei 24,67 Dollar. In der vergangenen Woche sei der Preis für Nordsee-Öl zwischenzeitlich bis auf 35 Dollar gestiegen, um zum Wochenstart wieder nachzugeben.Der Ölmarkt werde zur Zeit durch einen Doppelschock belastet. Neben dem massiven Nachfrageausfall infolge der Corona-Epidemie würden sich führende Ölnationen seit März einen Preiskrieg liefern. Ein für Montag geplantes Treffen von Ölförderländern, die sich in der sogenannten "OPEC+" zusammengeschlossen hätten, sei auf Donnerstag verschoben worden. Ein Treffen der Energie-Minister der G20-Gruppe unter Vorsitz von Saudi-Arabien könnte am Freitag stattfinden. Derweil würden die informellen Gespräche auf diplomatischer Ebene weiter gehen: Ein wirksames Abkommen zur Förderkürzung müsste laut Ansicht von Marktbeobachtern Saudi-Arabien, Russland und die USA mit einschließen."Eine Förderkürzung um zehn Millionen Barrel am Tag wäre signifikant und würde die Preise stützen", habe Howie Lee, Ökonom der Oversea-Chinese Banking Corporation kommentiert. Ohne eine Beteiligung der USA sei es jedoch unwahrscheinlich, dass andere Produzenten solche Kürzungen in Betracht ziehen würden.Jüngste Gespräche zwischen Saudi-Arabien und Russland würden sich laut Aussage von Delegierten weiterhin um eine mögliche Förderkürzung von zehn Millionen Barrel am Tag drehen. Zuletzt habe die amerikanische Energieinformationsbehörde EIA ihre Schätzung für die amerikanische Fördermenge in diesem Jahr von 12,99 auf 11,76 Millionen Barrel am Tag gesenkt. Marktbeobachter hätten darauf hingewiesen, dass sich Saudi-Arabien und Russland mit der geringeren Fördermenge in den USA zufriedengeben könnten.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Royal Dutch Shell.Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie: