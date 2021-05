London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (03.05.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Das Gebot der Stunde laute eindeutig: Emissionen verringern. Um dies relativ kurzfristig zu erreichen, hätten sich Royal Dutch Shell, Volkswagen und Bosch zusammengetan. Die drei Unternehmen wollten im Laufe des Jahres einen erneuerbaren Ottokraftstoff mit einem um mindestens 22% geringeren CO2-Ausstoß an die Tankstellen bringen.Der neu entwickelte Kraftstoff habe den Namen "Blue Gasoline" und bestehe bis zu 33% aus erneuerbaren Anteilen. Uwe Gackstatter, Chef der Antriebssparte von Bosch, habe erklärt: "Wir freuen uns, das Pendant zu R33 Blue Diesel (mehr dazu lesen Sie hier) vorstellen und damit auch für Benzinmotoren bezüglich Nachhaltigkeit einen großen Schritt nach vorne gehen zu können."Die Beimischung von Biokraftstoffen werde in den kommenden Jahren als Brückentechnologie zur Reduzierung der CO2-Emissionen immer wichtiger werden. Es sei gut, wenn Royal Dutch Shell hierbei eine führende Rolle einnehme. Die günstig bewertete Aktie des britisch-niederländischen Energieriesen bleibe indes ein Kauf (Stopp: 13,60 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.05.2021)Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:15,744 EUR -0,77% (03.05.2021, 15:01)XETRA-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:15,768 EUR -0,08% (03.05.2021, 14:47)