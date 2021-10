XETRA-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

20,29 EUR -3,29% (28.10.2021, 17:35)



London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

17,132 GBP -2,82% (28.10.2021, 17:35)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Stock Exchange-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



NASDAQ OTC-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London Stock Exchange-Symbol: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (29.10.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London Stock Exchange-Symbol: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Der unter dem Druck von Anlegern stehende britisch-niederländische Energieriese sei im dritten Quartal wegen der Turbulenzen an den Rohstoffmärkten überraschend in die roten Zahlen gerutscht. Unter dem Strich sei in den Monaten Juli bis September ein Verlust von 447 Mio. USD in den Büchern gestanden nach einem Gewinn von 3,4 Mrd. USD im zweiten Quartal. Konzernchef Ben van Beurden habe dem Konzern zudem schärfere Klimaziele verordnet und reagiere damit auch auf Kritik von Investoren und ein Gerichtsurteil aus dem Frühjahr.Belastet habe am Donnerstag Royal Dutch Shell-Aktie auch der schwächere Ölmarkt. Die Ölpreise hätten am Donnerstag nachgegeben. Sie hätten sich damit von ihren unlängst erreichten mehrjährigen Höchstständen entfernt.Die Analysten würden für die Royal Dutch Shell-Aktie optimistisch bleiben. Die US-Bank JPMorgan beispielsweise habe ihre Einstufung nach den Quartalszahlen auf "overweight" belassen. Das dritte Quartal des Ölkonzerns sei durchwachsen ausgefallen, habe Analyst Christyan Malek in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung geschrieben. In puncto Cashflow sei die Entwicklung allerdings insgesamt positiv. Auch "Der Aktionär" bleibe zuversichtlich, was die weitere Entwicklung der Royal Dutch Shell-Aktie angehe, auch wenn sich kurzfristig die Konsolidierung noch etwas fortsetzen könnte, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.10.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:19,982 EUR -1,54% (29.10.2021, 08:46)