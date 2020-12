XETRA-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol Deutschland: R6C, London Stock Exchange-Ticker-Symbol: RDSA, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (17.12.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol Deutschland: R6C, London Stock Exchange-Ticker-Symbol: RDSA, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Die Ölpreise hätten am Donnerstag erneut zugelegt und seien auf den höchsten Stand seit der ersten Corona-Welle im Frühjahr gestiegen. Diese Entwicklung dürfte der Erholung von Energieaktien wie Royal Dutch Shell weitere Unterstützung verleihen. Für die derzeit starke Ölpreisentwicklung gebe es indes mehrere Gründe."Nicht nur die Hoffnungen auf eine Verabschiedung des Stimuluspakets in den USA schieben die Preise höher, auch die US-Lagerdaten gaben positive Impulse", habe Commerzbank-Analystin Barbara Lambrecht die aktuellen Kursgewinne erklärt. Die Rohöllagerbestände seien in der vergangenen Woche laut Daten vom Donnerstag stärker als erwartet gefallen.Unterstützung würden die Ölpreise zuletzt v.a. aus zwei Richtungen erhalten. Zum einen sorge der schwache US-Dollar für eine rege Rohölnachfrage. Ausschlaggebend sei, dass der Rohstoff Öl international in der amerikanischen Währung gehandelt werde. Falle der Dollarkurs, werde Erdöl für Investoren aus anderen Währungsgebieten günstiger, was deren Nachfrage tendenziell belebe.Hinzu komme die Aussicht auf eine allmähliche Besserung der Corona-Lage. Derzeit würden viele Länder, so auch Deutschland, das öffentliche Leben zwar einschränken. Viele Anleger würden weiter in die Zukunft blicken und auf eine Besserung der Lage im Laufe des kommenden Jahres hoffen. Dann dürften zunehmende Impfungen dafür sorgen, dass das öffentliche Leben Zug um Zug geöffnet werden könne, was Wirtschaft und Ölnachfrage zugute käme.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:15,55 EUR -0,18% (17.12.2020, 16:32)