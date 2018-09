LSE-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (24.09.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Nachdem die Anteilseigner von Royal Dutch Shell über die Sommermonate hinweg eher wenig Freude an ihrem Investment gehabt haben dürften, helle sich die Lage jetzt weiter auf. Denn der Ölpreis (Brent) sei wieder über die Marke von 80 USD gestiegen und stehe kurz vor dem Ausbruch. Bei 80,50 USD liege aktuell das Drei-Jahreshoch. Werde die Hürde übersprungen, wäre der Weg nach oben anschließend frei bis zur Marke von 87,94. Sollte auch dieser Widerstand genommen werden, könnte es in den nächsten Monaten rein charttechnisch betrachtet sogar wieder bis in den Bereich um 100 USD nach oben gehen.Die Aussichten würden gut bleiben. Royal Dutch Shell sollte nach wie vor Tag für Tag satte Gewinne scheffeln und die Anteilseigner daran unverändert üppig beteiligen.Anleger können bei der Royal Dutch Shell-Aktie an Bord bleiben, der Stopp sollte bei 24,00 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.09.2018)Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:28,86 EUR +0,87% (24.09.2018, 10:37)Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:28,87 EUR +0,84% (24.09.2018, 10:53)