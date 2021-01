XETRA-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

15,888 EUR -3,19% (22.01.2021, 14:11)



London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

14,022 GBP -2,41% (22.01.2021, 14:17)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Deutschland Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Stock Exchange-Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (22.01.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Nach einer zuletzt sehr robusten Kursentwicklung gehe es im heutigen Handel mit den Aktienkursen des britisch-niederländischen Energieriesen deutlich bergab. Der Grund hierfür sei schnell gefunden: Die Ölpreise seien ebenfalls signifikant gefallen.Am Ölmarkt seien die Maßnahmen führender Industriestaaten zur Eindämmung der Corona-Krise wieder stärker in den Mittelpunkt gerückt. Wegen der Ausweitung der Beschränkungen würden derzeit die Prognosen für das Wirtschaftswachstum 2021 zum Teil deutlich gesenkt. Sie würden für eine schwächere Nachfrage nach Erdöl und Ölprodukten wie Benzin oder Diesel sprechen.Am Nachmittag dürfte sich der Fokus verstärkt auf Daten der US-Regierung zur Entwicklung der Lagerbestände richten. Neben den Reserven an Rohöl würden auch Kennzahlen zu den US-Reserven an Benzin und Diesel erwartet. Die Daten würden ausnahmsweise erst am Ende der Woche veröffentlicht und könnten für neue Impulse am Ölmarkt sorgen.Nach dem starken Lauf der Ölpreise - und auch einiger Energieaktien - seien Korrekturen wie heute kein Grund zu erhöhter Sorge. Die kommenden Wochen und Monate dürften weiterhin volatil bleiben, weshalb Aktien aus dem Sektor nur für Anleger mit einem starken Nervenkostüm geeignet seien. Wer bei Royal Dutch Shell dabei sei, sollte nun v.a. die Ruhe bewahren und könne investiert bleiben. Dabei gelte es - wie grundsätzlich bei jedem (!) Investment an der Börse -, den Stoppkurs bei 12,70 Euro zu beachten, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:15,84 EUR -3,19% (22.01.2021, 14:30)