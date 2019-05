Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

27,96 EUR -0,30% (09.05.2019, 17:49)



LSE-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

GBp 2.408,50 -0,17% (09.05.2019, 17:24)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



LSE-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, LSE-Symbol: RDSA) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (09.05.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von Analyst Martijn Rats von Morgan Stanley:Laut einer Aktienanalyse rät Martijn Rats, Analyst von Morgan Stanley, nunmehr zu einer Gleichgewichtung der Aktien des Öl-Majors Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, LSE-Symbol: RDSA).Die Analysten von Morgan Stanley sind der Auffassung, dass Royal Dutch Shell die Guidance zum Free Cash flow und Investitionsumfang anlässlich des Investorentages am 04. Juni über den bisherigen Planungszeitraum hinaus aktualisieren dürfte.Analyst Martijn Rats glaubt zudem, dass die Dividende erstmals seit fünf Jahren wieder angehoben werden könnte. Im Basisszenario werde von einem Anstieg von 4% ausgegangen.Die Analysten von Morgan Stanley stufen in ihrer Royal Dutch Shell-Aktienanalyse den Titel von "underweight" auf "equal-weight" hoch und heben das Kursziel von 2.310,00 auf 2.490,00 GBp an.Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:27,97 EUR -0,29% (09.05.2019, 17:35)