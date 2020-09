Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

12,276 EUR +2,73% (09.09.2020, 14:55)



London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

1.102,80 GBp +3,53% (09.09.2020, 14:57)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Domestic Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (09.09.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Im gestrigen Handel seien im Zuge der deutlichen Korrektur an den Märkten auch die Ölpreise unter Beschuss geraten. Dementsprechend sei es mit den Aktienkursen von Royal Dutch Shell, BP (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517) & Co ebenfalls abwärts. Im heutigen Handel gelinge zumindest eine kleine Gegenbewegung.Am Markt sei vor allem die bessere Stimmung an den internationalen Aktienmärkten als Grund für die Ölpreiserholung genannt worden. So würden Experten darauf verweisen, dass Rohöl eine riskantere Anlageklasse sei, die sich oft im Gleichklang mit den Aktienkursen bewege. Zahlreiche Fachleute würden dennoch skeptisch für den Ölmarkt bleiben. Die Rohstoffexperten der Commerzbank würden u.a. die unklaren Wirtschaftsaussichten infolge der Corona-Krise nennen, die auf der erwarteten Erdölnachfrage gelastet hätten. Dazu komme der stärkere US-Dollar, der die Nachfrage außerhalb des Dollarraums drücke.Von der Angebotsseite drohe ebenfalls Gefahr, falls der Ölverbund Opec+ nicht auf die Preisschwäche reagiere. Anfang August habe der Verbund seine Förderung etwas hochgefahren, weil er von einer stärkeren Nachfrage ausgegangen sei. Die Commerzbank sehe zunehmend die Gefahr, dass die in der Corona-Pandemie vereinbarten Förderkürzungen nicht mehr einzuhalten seien.Die heutigen Anstiege bei Brent- und WTI-Öl würden wenig daran ändern, dass das Marktumfeld für Energiekonzerne wie Royal Dutch Shell oder BP schwierig bleibe. Da sich die Aktien der beiden Konzerne aktuell immer noch in einem intakten Abwärtstrend befinden, sollten Anleger vorerst nicht einsteigen und noch abwarten, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.09.2020)Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:12,284 EUR +3,11% (09.09.2020, 15:11)