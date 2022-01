Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

21,475 EUR -0,23% (13.01.2022, 10:23)



XETRA-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

21,545 EUR -0,37% (13.01.2022, 10:01)



London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

1.799,80 GBp -0,37% (13.01.2022, 10:11)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Stock Exchange-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



NASDAQ OTC-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (13.01.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Die Royal Dutch Shell-Aktie habe sich seit der Empfehlung des AKTIONÄR im Herbst 2020 bereits um 87 Prozent verteuert, inklusive Dividenden betrage das Plus nun 94 Prozent. Und die Aussichten für den Konzern bleiben gut. So hätten die Ölpreise nach ihrem Höhenflug am Dienstag auch am Mittwoch erneut deutlich zugelegt.Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent habe zuletzt satte 84,66 US-Dollar gekostet. WTI sei indes um 1,29 Dollar auf 82,53 Dollar geklettert. Die Ölpreise hätten am Dienstag von der wieder gestiegenen Risikofreude an den Kapitalmärkten profitiert. Anleger hätten darauf gesetzt, dass die US-Notenbank FED mit ihren geldpolitischen Maßnahmen die hohe Inflation in den Griff bekommen könne, ohne den konjunkturellen Aufschwung zu gefährden.Commerzbank-Experte Carsten Fritsch verweise auf die Aussage von US-Notenbankchef Jerome Powell Powell, laut der die Auswirkungen der Omikron-Variante auf die US-Wirtschaft kurzlebig sein dürften. "Die Marktteilnehmer am Ölmarkt zogen daraus ihre eigenen Schlüsse und deckten sich in Erwartung einer weiterhin robusten Ölnachfrage mit Öl-Terminkontrakten ein", so Fritsch.Die Kasse bei Shell klingelt weiter. Dies dürfte dem Vorstand genügend Spielraum einbringen, um die Dividende hoch zu halten und gleichzeitig auch den tiefgreifenden Konzernumbau finanzieren zu können. Die Aussichten für den mit einem KGV von 8 sehr günstig bewerteten Blue Chip würden gut bleiben.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie: