Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London Stock Exchange-Symbol: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (31.08.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London Stock Exchange-Symbol: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Der tropische Wirbelsturm "Ida" habe offenbar die Ölbohrplattformen von Royal Dutch Shell im Golf von Mexiko weitgehend verschont. Der britisch-niederländische Energieriese habe das betroffene Gebiet bereits überflogen und habe an den Bohrinseln bisher noch keine Schäden feststellen können. Man werde nun die Anlagen genauer unter die Lupe nehmen und prüfen, wann die Ölförderung fortgesetzt werden könne.Ida habe indes nicht für größere Preisbewegungen an den Ölmärkten gesorgt. Mit den Kursen von Brent, WTI & Co sei es gestern sogar wieder etwas bergab gegangen. Einen nachhaltigeren Einfluss auf die Ölpreisentwicklung dürften hingegen die ab morgen beginnenden Gespräche der OPEC-Mitglieder über die weitere Förderpolitik haben. Eigentlich habe die OPEC angesichts der zuletzt robusten Ölpreisentwicklung und der anhaltend starken Nachfrage die tägliche Förderung ab August jeden Monat um 400.000 Barrel erhöhen wollen. Nun werde man wegen der Sorgen um weitere Lockdowns und dementsprechend eine sinkende Ölnachfrage vorsichtiger.Die auf hohem Niveau etwas schwächelnden Ölpreise seien aktuell noch kein Grund zu erhöhter Sorge, denn die Kasse bei Royal Dutch Shell dürfte 2021 weiterhin kräftig klingeln. Die günstig bewertete Aktie bleibe für Dividendenjäger daher attraktiv. Der Stoppkurs könne bei 13,60 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.08.2021)Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:16,906 EUR -0,46% (31.08.2021, 11:49)XETRA-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:16,298 EUR -0,52% (31.08.2021, 11:38)