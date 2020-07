Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (17.07.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Die Preise für Brent- und WTI-Öl sowie die Kurse von Energieproduzenten wie etwa Royal Dutch Shell würden sich im heutigen Handel eher schwach präsentieren. Denn viele Investoren würden sich aktuell wieder besorgt über die Entwicklung der Ölnachfrage zeigen und hätten auf die jüngste Zuspitzung der Corona-Pandemie in den USA verwiesen.Mit rund 77.300 gemeldeten Fällen habe die Zahl der Corona-Neuinfektionen einen neuen Höchststand erreicht. Die Entwicklung könnte die angelaufene Erholung der größten Volkswirtschaft bremsen, worauf zuletzt enttäuschende Daten vom US-Arbeitsmarkt hingedeutet hätten. Am Donnerstag sei bekannt geworden, dass die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche überraschend hoch ausgefallen sei.Im Verlauf der Woche habe auch die Förderpolitik der in der OPEC+ zusammengefassten Ölstaaten die Ölpreise belastet. In der OPEC+ hätten sich Mitglieder des Kartells mit anderen Ölstaaten wie allen voran Russland zusammengeschlossen. Am Mittwoch sei bekannt geworden, dass eine vereinbarte Kürzung der Fördermenge ein Stück weit zurückgenommen werde. Damit würden die Staaten der OPEC+ ab August wieder mehr Rohöl auf den Markt bringen.Die Lage am Ölmarkt bleibe angespannt. Das Risiko eines erneuten Preiskampfes zwischen den weltweit größten Ölproduzenten bestehe weiterhin.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch von der Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Shell.Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie: