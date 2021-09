London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London Stock Exchange-Symbol: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (13.09.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London Stock Exchange-Symbol: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Beim Aktienkurs des britisch-niederländischen Konzerns sei auch in der Vorwoche trotz einer zuletzt freundlichen Ölpreisentwicklung nur wenig geschehen. Indes habe der Royal Dutch Shell in der abgelaufenen Woche eine interessante Beteiligung vermeldet. So besitze der Energieriese nun 21,25% an der Firma Bluealp. Die Gesellschaft habe sich darauf spezialisiert, schwer zu recycelnde Kunststoffabfälle in recyceltes Rohmaterial (Pyrolyseöl) umzuwandeln. Royal Dutch Shell und Bluealp hätten neben der Beteiligung auch eine strategische Partnerschaft vereinbart. So solle ein Joint-Venture-Unternehmen gegründet werden und zwei Verarbeitungsanlagen in den Niederlanden errichtet werden. Ziel sei es, dass dort ab 2023 der Betrieb aufgenommen werden solle und mittelfristig mehr als 30 Tonnen Kunststoffabfälle pro Jahr verarbeitet würden. Das produzierte Pyrolyseöl solle dann komplett an Shell-Cracker in Moerdijk und im Rheinland geliefert werden.Natürlich werde die Kooperation mit Bluealp keinen spürbaren Einfluss auf die Ergebnisentwicklung des Öl- und Gasriesen haben. Dennoch sei das Joint Venture ein weiterer kleiner Schritt, den Konzern nachhaltiger zu machen. Anleger könnten bei der günstig bewerteten Royal Dutch Shell-Aktie nach wie vor an Bord bleiben. Der Stopp sollte bei 13,60 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:16,904 EUR +1,38% (13.09.2021, 09:47)XETRA-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:16,898 EUR +1,36% (13.09.2021, 09:32)