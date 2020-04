Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (01.04.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Die Ölpreise würden nur noch auf dem Niveau des Jahres 2002 notieren. Dies besorge nicht nur Ölproduzenten wie z.B. Royal Dutch Shell, sondern auch die US-Regierung. So habe US-Präsident Donald Trump nun Gespräche zwischen den in einen Preiskrieg verwickelten Ölfördernationen Saudi-Arabien und Russland in Aussicht gestellt. Er habe mit den Staatslenkern gesprochen und diese würden eine Lösung für den Ölpreisverfall finden. Sollte es zu einem Treffen kommen, wären es die ersten Gespräche zwischen den Streitparteien seit dem Scheitern der OPEC+-Vereinbarung Anfang März.Trotz dieser Ankündigung seien bisher keine Anzeichen für eine Entspannung am Ölmarkt ersichtlich gewesen. Der April könnte ein katastrophaler Monat für den Ölmarkt werden. Saudi-Arabien plane laut jüngsten Angaben eine Steigerung der Fördermenge von 9,7 Mio. Barrel pro Tag im Februar auf 12,3 Mio. im April. Gleichzeitig werde am Markt erwartet, dass die Nachfrage wegen der Coronavirus-Pandemie, um bis zu 22 Mio. Barrel pro Tag einbrechen könnte. In den USA würden Daten auf die größte wöchentliche Steigerung der Öl-Lagerbestände seit 2017 hindeuten.Es dürfte spannend werden, ob die Initiative der USA einen positiven Effekt auf den Ölpreis habe. Aktuell bleibe die Lage am Ölmarkt schwierig, weshalb sich vorerst noch keine Neuengagements aufdrängen würden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.04.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:15,90 EUR +0,68% (01.04.2020, 09:21)